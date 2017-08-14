أسعار أوقية الذهب تهبط إلى 1286.90 دولار

الذهب



خالد بدر الدين:



هبطت أسعار الذهب في التعاملات الفورية، خلال تعاملات اليوم الإثنين فى بورصة لندن، بأكثر من 0.6 % لتنزل الأوقية إلى 1280.45 دولار، بعد أن كانت قد بلغت أعلى مستوى لها منذ السابع من يونيو، عندما سجلت 1291.86 دولار في الجلسة السابقة.



وتراجعت أيضا أسعار العقود الآجلة للذهب في البورصة الأمريكية، تسليم ديسمبر القادم بحوالى 0.6 %، ليتجاوز 1286.90 دولار للأوقية، انخفاضا من أعلى مستوي منذ شهرين مع صعود الدولار، وانحسار طفيف في التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية.



وذكرت وكالة رويترز، أن أسعار الذهب خسرت حوالى نصف نقطة مئوية اليوم، مع صعود الدولار من أدنى مستوياته منذ أربعة أشهر مقابل الين، ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لمالكى العملات الأخرى.



كانت أسعار الذهب قد قفزت فى التعاملات الآجلة تسليم ديسمبر القادم، بأكثر من 2.3 % خلال الأسبوع الماضى الذى ارتفعت فيه طوال 4 أيام متتالية لتتجاوز 1298 دولار للأوقية، ليسجل الذهب أعلى مستوى منذ 9 أسابيع، مع التماس المستثمرين الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوترات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، وبيانات التضخم الأمريكية الضعيفة.



وذكرت وكالة بلومبرج، أن أسعار الذهب انتعشت فى 4 من 5 أسابيع مع تصاعد المخاطر الجيوبوليتيكية، التى ترفع الطلب على الأصول التي تعتبر من الاستثمارات الآمنة مثل الذهب، لاسيما بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحذيرا جديدا إلى كوريا الشمالية يوم الجمعة، عندما أشار إلى أن الأسلحة الأمريكية "جاهزة"، وذلك في الوقت الذي تتهمه فيه بيونجيانج، بأنه يدفع شبه الجزيرة الكورية إلى حرب نووية.



وانخفضت أسعار العديد من المعادن النفيسة الأخرى، ومنها الفضة بحوالى 0.5%، لتنزل إلى 16.98 دولار للأوقية، وهبطت أسعار البلاتين 1.2%، ليصل إلى 968.50 دولار للأوقية، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة طفيفة بلغت0.1 %، ليستقر عند 893.40 دولار للأوقية.

