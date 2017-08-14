إحالة 3 قيادات من السكة الحديد إلى المحاكمة

السكة الحديد

نجوى عبد العزيز:



قررت النيابة الإدارية إحالة 3 مسئولين من قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام.



وتبين أن المتهمين استبدلوا بعض الأصناف المعلن عنها عن طلب شرائها بالمناقصة بأصناف أخرى وذلك بمحضر القيمة التقديرية لهذه الأصناف المعدة بمعرفتها مما ترتب عليه إلغاء المناقصة ووقوع ضرر مالي للهيئة جهة عملهم.



وكشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة بدائرة عملهم بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وبوصفهم أعضاء اللجنة التي شكلت لوضع القيمة التقديرية للمناقصة التي طرحت لشراء مفروشات لاستراحة الهيئة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد المالية وأهملوا في عملهم مما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة.



وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة.