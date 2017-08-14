EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
طاقم نرويجي لإدارة نهائي الكأس
الإثنين 14 أغسطس 2017 02:13 م
طاقم نرويجي لإدارة نهائي الكأس
أخر الأخبار
طاقم نرويجي لإدارة نهائي الكأس
علي المصري:
أعلن عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام بالجبلاية، أسماء طاقم التحكيم الأجنبي، الذي سيدير المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، المقرر أقامتها مساء غدا الثلاثاء، بين الأهلي والمصري البورسعيدى.
ويدير اللقاء الذى سيقام على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب، طاقم تحكيم نرويجى، بقيادة سفين أودفار موين، حكما للساحة، ويعاونه مواطناه كيم توماس مساعد حكم أول، وماجنوس لاندبرج مساعد حكم ثان، أما الحكم الرابع فهو المصرى بدوي حميدة.
رياضة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا