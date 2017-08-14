طاقم نرويجي لإدارة نهائي الكأس

علي المصري:



أعلن عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام بالجبلاية، أسماء طاقم التحكيم الأجنبي، الذي سيدير المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، المقرر أقامتها مساء غدا الثلاثاء، بين الأهلي والمصري البورسعيدى.



ويدير اللقاء الذى سيقام على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب، طاقم تحكيم نرويجى، بقيادة سفين أودفار موين، حكما للساحة، ويعاونه مواطناه كيم توماس مساعد حكم أول، وماجنوس لاندبرج مساعد حكم ثان، أما الحكم الرابع فهو المصرى بدوي حميدة.