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677.00 عيار 24
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السعر بالجنيه المصري السلعة
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8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
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130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

نيكى يهبط 1% ليسجل أدنى مستوى منذ 15 أسبوعًا

مؤشر نيكى
مؤشر نيكى
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مؤشر نيكى

خالد بدر الدين
 
هبط مؤشر نيكى القياسى لأسهم الشركات اليابانية الكبرى بأكثر من 1% فى ختام تعاملات اليوم الاثنين فى بورصة طوكيو لينزل إلى 19537 نقطة ليسجل أدنى مستوى إغلاق منذ 2 مايو الماضى أى منذ حوالى 15 أسبوعا.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر توبكس الأوسع نطاقا انخفض أيضا بأكثر من 1.1% ليصل إلى 1599.06 نقطة مع تزايد التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية التى جعلت المستثمرين يبتعدون عن الأصول عالية المخاطر.

وسجلت شركات التأمين والبنوك التى تستثمر فى المنتجات ذات العائد المرتفع مثل السندات الأجنبية أداء أقل من السوق بعد أن انخفضت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية بفعل بيانات للتضخم الأمريكى التى جاءت دون التوقعات.

وانخفضت أسعار أسهم شركة T&D هولدنجز 2.7 %  وشركة داي-إيتشى لايف هولدنجز 1.9% بينما تراجعت أسعار أسهم مجموعة ميتسوبيشى يو.إف.جيه المالية 1.2%، كما انخفضت أسعار أسهم الشركات العاملة فى التصدير بوجه عام بعد أن تراجع الدولار إلى 108.72 ين فى نهاية الأسبوع الماضى ليسجل أدنى مستوياته منذ 19 أبريل الماضى، وتراجعت أيضا أسعار أسهم شركات التصدير ومنها شركات: تويوتا موتور للسيارات 1.5 % وهوندا موتور للسيارات 1.5% وباناسونيك للإلكترونيات 1.6%.

ومع ذلك فقد ارتفعت أسعار أسهم الشركات المصنعة لمعدات الدفاع بسبب تزايد التوترات الجيوبوليتيكية حيث قفزت أسهم شركة ايشيكاوا سيساكوشو 21% وارتفعت أسهم شركة هوا للآلات 6.6% وشركة طوكيو كيكى 9.9%.
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