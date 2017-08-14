EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
نيكى يهبط 1% ليسجل أدنى مستوى منذ 15 أسبوعًا
الإثنين 14 أغسطس 2017 01:56 م
مؤشر نيكى
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
نيكى يرتفع ومكاسب الدواء تعوض خسائر الأسهم الدورية
لليوم الرابع .. نيكى يرتفع بدعم ارتفاع أسهم وول ستريت
نيكى يهبط بفعل قوة الين وسط معاملات ضعيفة
مؤشر نيكى
خالد بدر الدين
هبط مؤشر نيكى القياسى لأسهم الشركات اليابانية الكبرى بأكثر من 1% فى ختام تعاملات اليوم الاثنين فى بورصة طوكيو لينزل إلى 19537 نقطة ليسجل أدنى مستوى إغلاق منذ 2 مايو الماضى أى منذ حوالى 15 أسبوعا.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر توبكس الأوسع نطاقا انخفض أيضا بأكثر من 1.1% ليصل إلى 1599.06 نقطة مع تزايد التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية التى جعلت المستثمرين يبتعدون عن الأصول عالية المخاطر.
وسجلت شركات التأمين والبنوك التى تستثمر فى المنتجات ذات العائد المرتفع مثل السندات الأجنبية أداء أقل من السوق بعد أن انخفضت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية بفعل بيانات للتضخم الأمريكى التى جاءت دون التوقعات.
وانخفضت أسعار أسهم شركة T&D هولدنجز 2.7 % وشركة داي-إيتشى لايف هولدنجز 1.9% بينما تراجعت أسعار أسهم مجموعة ميتسوبيشى يو.إف.جيه المالية 1.2%، كما انخفضت أسعار أسهم الشركات العاملة فى التصدير بوجه عام بعد أن تراجع الدولار إلى 108.72 ين فى نهاية الأسبوع الماضى ليسجل أدنى مستوياته منذ 19 أبريل الماضى، وتراجعت أيضا أسعار أسهم شركات التصدير ومنها شركات: تويوتا موتور للسيارات 1.5 % وهوندا موتور للسيارات 1.5% وباناسونيك للإلكترونيات 1.6%.
ومع ذلك فقد ارتفعت أسعار أسهم الشركات المصنعة لمعدات الدفاع بسبب تزايد التوترات الجيوبوليتيكية حيث قفزت أسهم شركة ايشيكاوا سيساكوشو 21% وارتفعت أسهم شركة هوا للآلات 6.6% وشركة طوكيو كيكى 9.9%.
اليابان
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا