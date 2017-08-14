تجديد حبس المخرج سامح عبد العزيز 15 يوما

سامح عبد العزيز 2



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جدد قاضى معارضات محكمة جنح الهرم، حبس المخرج سامح عبد العزيز، 15يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بتعاطى وحيازة الموادة المخدرة.



كانت شرطة السياحة والأثار بمحافظة الجيزة، قد ألقت القبض على المخرج وبحوزته قطعتي حشيش زنة 20 جرام، وتذكره هيروين، وكيس به مخدر البانجو، وقرص ونصف تامول.

