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ثقافة وفنون
تجديد حبس المخرج سامح عبد العزيز 15 يوما
الإثنين 14 أغسطس 2017 01:44 م
سامح عبد العزيز
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سامح عبد العزيز 2
متابعات:
جدد قاضى معارضات محكمة جنح الهرم، حبس المخرج سامح عبد العزيز، 15يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بتعاطى وحيازة الموادة المخدرة.
كانت شرطة السياحة والأثار بمحافظة الجيزة، قد ألقت القبض على المخرج وبحوزته قطعتي حشيش زنة 20 جرام، وتذكره هيروين، وكيس به مخدر البانجو، وقرص ونصف تامول.
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