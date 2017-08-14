صبحى وحجازى يلتقيان رئيس هيئة الأركان الأردنى

رئيس الأركان الأردنى 2



بدور إبراهيم :



التقى الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليا.



تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية، وانعكاساتها علي الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، في ضوء المساعي المشتركة لكلا البلدين لتعزيز مجالات التعاون المشترك، ومواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.



كان الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد استقبل الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية، واستعراض لحرس الشرف، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع .



وعقد الجانبان لقاء تضمن مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء العلاقات العسكرية المتميزة التي تجمع القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين، وسبل دعم وتعزيز اَفاق التعاون العسكري، والتدريبات المشتركة، ونقل وتبادل الخبرات في العديد من المجالات.



من جانبه أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، بجهود مصر وقواتها المسلحة فى محاربة الإرهاب والتطرف، ودورها الداعم للأمن والإستقرار بالمنطقة.



حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفير الأردني بالقاهرة .

