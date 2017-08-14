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اتصالات وتكنولوجيا
تركيب إعلانات مصارى وأعطال على سيارات هاتاكسى
الإثنين 14 أغسطس 2017 01:26 م
هيونداى فيرنا التاكسى
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هيونداى فيرنا التاكسى
المال ـ خاص
حصلت شركة رولين تكنولوجى المالكة لتطبيق هاتاكسى لطلب التاكسى الأبيض عبر المحمول على موافقة الإدارة العامة للمرور الخاصة بتركيب لوحات إعلانية لـ «مصارى» لحلول المدفوعات ومركز أعطال لصيانة السيارات على أسطح 20 سيارة منضمة للتطبيق لمدة 6 شهور.
وقال هيثم أمين، رئيس الشركة، إن «رولين» تفاوض عددًا من الشركات العامة بقطاع الأغذية بالسوق المحلية للغرض ذاته، كما تستهدف تنفيذ 10 آلاف رحلة يومياً، وتشغيل العدد ذاته من السائقين قبل نهاية العام الحالى.
يشار إلى أن السائق سيحصل على عمولة 500 جنيه عن الإعلان الواحد، وأن «هاتاكسى» رفعت تعريفة الركوب خلال يوليو الماضى بعد زيادة أسعار المحروقات الأخيرة بواقع جنيه واحد لتبلغ تكلفة فتحة العداد 4 جنيهات بدلا من 3 جنيهات، والكيلو متر من 175 قرشا إلى جنيهين، و35 قرشا لدقيقة الانتظار.
وأوضح أمين لـ«المال» أن عدد السائقين العاملين على منصة «هاتاكسى» حاليا يصل إلى 5 آلاف سائق، ويقومون بتسيير 1000 رحلة يوميا بالوقت الراهن.
يذكر أن الشركة طرحت التطبيق رسميا فى يونيو 2016 على هواتف «الآندرويد»، وضم نحو 1300 سائق تاكسى، وجذبت نحو 12 ألف مستخدم للتطبيق بنهاية 2016، ونفذت 2350 رحلة، ويتم حسابها إذا كانت السيارة تسير بسرعة أقل من 20 كيلومترًا فى الساعة، وتخطط الشركة للتوسع خارج القاهرة فى الربع الأخير من العام الحالى.
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