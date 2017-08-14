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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
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المكرونة
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الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
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المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
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الفراخ البلدي
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الفراخ البيضاء
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ديك رومي
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نقل وملاحة
وزير النقل ينتدب رئيسا جديدا لهيئة السكك الحديدية
الإثنين 14 أغسطس 2017 01:21 م
تعرف على الدكتور هشام عرفات وزير النقل الجديد
أخر الأخبار
تعرف على الدكتور هشام عرفات وزير النقل الجديد
قرر وزير النقل الدكتور هشام عرفات، ندب المهندس سيد إبراهيم محمد سالم، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع السلامة والجودة، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
نقل وملاحة
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