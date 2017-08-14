وزير النقل ينتدب رئيسا جديدا لهيئة السكك الحديدية

تعرف على الدكتور هشام عرفات وزير النقل الجديد



قرر وزير النقل الدكتور هشام عرفات، ندب المهندس سيد إبراهيم محمد سالم، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع السلامة والجودة، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

