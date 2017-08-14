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بنـــوك
باركليز يمنح عائدًا 4.5% على شهادة الادخار بالدولار
الإثنين 14 أغسطس 2017 01:02 م
باركليز
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باركليز
المال – خاص
سجل العائد على شهادة الادخار الدولارية ببنك باركليز (التجارى وفا بنك)، معدل سنوى يبلغ %4.5 تصرف كل 12 شهرا ، وقال البنك إن نسبة الفائدة على الشهادة تعد من أعلى المستويات داخل الجهاز المصرفى.
وكشف رصد أجرته «المال» أمس، عن تقديم 10 بنوك أعلى فائدة على الشهادات الإدخارية أجل 3 أعوام بعائد %4.25 ، يصرف كل 3 أشهر، وضمت القائمة كل من البنك الأهلى عبر شهادته الذهبية الجديدة، وبنك مصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، وSAIB من خلال شهادته «فرصة»، بجانب البنك العقارى المصرى عبر شهادته الكنز، فضلاً عن بنك بلوم، والتنمية الصناعية، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، والأهلى المتحد.
بينما ينفرد باركليز بتقديم أعلى عائد على دورية الصرف نصف السنوية بواقع %4.5.
تعرض 5 بنوك أعلى سعر فائدة يصرف شهرياً للشهادات ذات الثلاثة سنوات بواقع %4، هى: بنوك القاهرة، الأهلى المتحد، بلوم، المصرى لتنمية الصادرات، وبنك SAIB.
وتنفرد 4 بنوك هى القاهرة، وSAIB، والعقارى المصرى العربى، والبنك المصرى لتنمية الصادرات بتقديم أكبر فائدة شهرية للشهادات الخمس سنوات عند %4.75.
كما تتيح 3 بنوك هى مصر، والقاهرة، والعقارى المصرى العربى، أعلى فائدة ربع سنوية على تلك الشهادات بواقع %5.25، يليها بنك SAIB الذى يقدم %5.2 للشهادات نفسها، ثم بنك الاستثمار العربى بواقع %5.125.
وكشف المسح عن غياب الشهادات الدولارية داخل 9 بنوك ، هى: فيصل، العربى، المشرق، والأهلى الكويتى «بيريوس سابقا»، وكريدى أجريكول، وHSBC، والأهلى اليونانى، وأبو ظبى الوطنى، ومصر إيران للتنمية، بينما لا يتيح البنك العقارى المصرى العربى حسابات توفير بالدولار، وامتنع مصرف أبو ظبى الإسلامى عن إتاحة أية أوعية ادخارية بالعملة الأجنبية.
باركليز
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