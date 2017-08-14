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سيـــاســة
محاكمة مرسي وآخرين من قيادات الإخوان 21 أغسطس
الإثنين 14 أغسطس 2017 01:00 م
جماعة الإخوان
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جماعة الإخوان
نجوى عبد العزيز:
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين، في القضية المعروفة بـ"اقتحام السجون"، لجلسة 21 أغسطس الجاري، لإحضار المتهمين من محبسهم، ولتنفيذ القرار السابق وهو سماع أقوال شهود الإثبات بالقضية، مع حبس المتهمين جميعًا 45 يومًا تبدأ من الجلسة السابقة.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وإعادة محاكمتهم.
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