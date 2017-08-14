إحالة 5 مسئولين بمديرية تموين الجيزة للتحقيق

محافظة الجيزة



بدور إبراهيم:



أحالت مديرية التموين بالجيزة 5 مسؤلين بالإدارات التموينية بالعياط والبدرشين للتحقيق، لتقاعسهم عن العمل فى الرقابة على مستودعات البوتاجاز والمخابز .



قال هشام كامل، مدير مديرية التموين بالجيزة، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية، رصدت ضعف الأداء الرقابى لمديري التموين، ورؤساء التجارة والرقابة بالبدرشين والعياط، وذلك بعد سلسلة من الحملات المكثفة خلال الأسبوع على مستودعات البوتاجاز والمخابز، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفين.



وأضاف أن هناك حملات مكثفة تتم لرصد أى مخالفات من مستودعات البوتاجاز عن التعريفة المحددة التى تم وضعها لإسطوانات البوتاجاز، سواء المنزلى أو التجارى.



وأضاف أنه تم ضبط 15 مخبز ومستودع مخالف خلال الحملات الرقابية بالبدرشين والعياط، مشيراً إلى أنه تم تحرير عدد 11 محضر فى مجال المخابز التموينية والبوتاجاز .

