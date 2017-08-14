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عمرو بن العاص 26
الإثنين 14 أغسطس 2017 12:58 م
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العودة إلى مصر
كان فى مصر من قبل الإمام على- محمد بن أبى بكر الصديق واليًا عليها، وكان قد ولاه حكمها بعد عزل «قيس بن سعد» أقدر رجاله وأخبرهم بشئون الولاية والسياسة كما أفصح الأستاذ العقاد، وأبى هذا الرجل بعد عزله إلاَّ أن يدل محمد بن أبى بكر على ما كان يكايد به معاوية وعمرًا، وهم جماعة العثمانية المقيمين فى «خربتا» وأشار عليه بأن يكايد معاوية بهم، إلاَّ أن ابن أبى بكر لم يستمع إليه، وظن بمشورته السوء، فبطش بالعثمانية بطشة عنيفة، فثاروا عليه، وثار معهم من لم يكن على رأيهم، وأبوا أن يقيموا على حكمه، فصالحهم آخر الأمر على أن يلحقوا بمعاوية فى الشام، فلحق به الغلاة منهم، وبقيت فى مصر بقية تنطوى على مضض وتحقيق الفرصة، ويزداد الأنصار من حولها كلما تضاءل أمر علىّ، واتسع ملك معاوية.
وأنت حين تتأمل فى عواقب تصرف محمد بن أبى بكر، تجد أنه أدى بهؤلاء العثمانية ومن تعاطفوا معهم إلى قسمين كليهما حربٌ عليه، قسم انضم إلى معاوية فصار عونًا له، وقسم بداخل مصر يضمر بدوره معاونة من يأتى من قبله لانتزاع الولاية من محمد بن أبى بكر.
وعندما أقبل عمرو إلى مصر، أقبل فاتحًا قبل أن يصير واليًا مكين الولاية عليها، وكان «عمرو الفاتح» يعمل لمعاوية وفى ذهنه أنه يعمل «لعمرو الوالى» إذا ما تم له الفتح الذى اشتهى به العودة إلى مصر.
ويرى الأستاذ العقاد أن الفتح الثانى أوشك أن يكون نسخة مكررة من الفتح الأول، فعمرو يستعجل ويتهم بالعجلة، ثم يدخل مصر وفيها حكومة وشعب لا يتفقان كما كان الحال بين الشعب وحكومة الرومان، ثم يسلك الطريق الذى سلكه أول مرة، ويلتقى بجيش محمد بن أبى بكر كما التقى سلفًا بجيش الرومان بقرب بلبيس عند قرية «المنشاة».
أما محمد بن أبى بكر فقد دافع عن مصر دفاع المستميت، وصمد صمود الأبطال لأنصار معاوية، المقيمين والقادمين، ولكنه أخفق فى دفاعه لأنه لم يلبث أن رأى جنوده يتفرقون يأسًا من الدولة المولية، وأملاً فى الدولة المقبلة !
وقد تعقبه أعداؤه حتى ظفروا به ومثلوا به شر تمثيل، أبى الأستاذ العقاد أن يفصله لما فيه من ضعةٍ وبشاعة لا تتفقان كلاهما مع الإسلام، وقد كان خلاصته أن حرقوا جثمانه ببطن جيفة لحمار ميت !!!
ويرى الأستاذ العقاد أن عمرًا كان يشير سلفًا على معاوية بقتل الأسرى فى صفين من أصحاب علىّ، إلاَّ أنه برىء اليد من هذه المثلة الذميمة بابن الصديق، وأنه كان قد كتب إلى محمد بن أبى بكر يقول له : «تنح عنى بدمك يا ابن أبى بكر، فإنى لا أحب أن يصيبك منى ظفر». ثم وقع «محمد» فى أسر «معاوية بن حديج» وهو من أكثر العثمانية سفهًا وعصبيةً لحزبه، فأرسل إليه عمرو أن يأتيه به كرامةً لأبيه ولأخيه عبد الرحمن بن أبى بكر الذى يحارب فى جند الشام، إلاَّ أن «ابن حديج» لم يستجب، وأقسم ليقتلنّه شر قتلة، وقتله ظامئًا ممنوعًا من شربة ماء، ولكن «محمد» لم تفارقه أنفته وكرامته وهو يُقتل بين يدى آسريه، حيث ألقوه بعد قتله فى جيفة حمار ميت ثم حرقوه بالنار !!
وقد حرص عمرو على أن ينفض يده من هذه المثلات وأشباهها، وجهد فى تهدئة الشدائد، وتمهيد الأمر لنفسه ولأعقابه من بعده، وسرعان ما تمهد له الأمر بعد مقتل الإمام علىّ ونجاته هو ومعاوية من القتل ليلة السابع عشر من رمضان سنة 40 هـ، على ما هو معروف وفصلناه فى حديثنا عن «عبقرية الإمام».
ولم يعرض لعمرو فى ولايته الثانية بمصر- حادثٌ ذو بال بعد محاولة قتله وقتل صاحب شرطته خطأً بدلاً منه، وهدأت مصر واجتمع الناس على مبايعة معاوية بعد تصالح الحسن بن علىّ سنة 41 هـ، فسُمى العام بعام الجماعة.
وحكمت الشيخوخة حكمها على «عمرو»، فوهن جسمه، وتتابعت أسقامه، بعد أن دانت له الدنيا، فكان يقول إذا سئل عن حاله : «إنه حال من يذوب ولا يثوب !».
ومن حظ عمرو أنه انتفع بوهنه مرتين: مرة حينما منعه مرضه عن الخروج لصلاة الفجر فى 17 رمضان فقُتل بدلاً منه صاحب شرطته القائم على الصلاة، فطعنه «الخارجى» وهو يظن أنه عمرو ! والمرة الثانية، فى أنه لولا هذا الوهن وزحف الذى ليس منه بد، لما طابت نفس معاوية باستمراره على ولاية مصر، ولسعى فى انتزاعها منه وتولية سواه.
على أن فؤاد «عمرو» المتوهج بنوازع الحياة، لم يسأم العيش يومًا، وقد جاوز الثمانين أو قارب المائة فى قول البعض، فبكى فيما يروى الأستاذ العقاد وهو يجود بنفسه أسفًا على الحياة، وقال لأبنائه: «إذا واريتمونى فاقعدوا عند قبرى قدر نحر جزور وتوزيعها، أستأنس بكم حتى أعلم ما أراجع به رسل ربى».
وهو لم يدع الأحوط من الأمرين حين يدع الحىّ نفسه، فكان يقول وهو على فراش الموت : «لو كان ينفعنى أن أطلب لطلبت، ولو كان ينجينى أن أهرب لهربت».
وربما نظر إلى أمواله فقال: «من يأخذها بأوزارها»، وكان قبلها بعامين يقول لمعاوية إن ما بقى له من لذات العيش : «مال أغرسه وخبر من ضيعتى !».
وكانت وفاته ليلة عيد الفطر سنة 43 هـ/ 663 م، فدفن بجوار المقطم عند ضريح الإمام الشافعى القائم الآن، وضم معاوية خزائنه إلى بيت المال، وعين لولاية مصر أخاه «عتبة بن أبى سفيان».
وكذلك انقضت حياة حافلة، حياة عاملة، حياة طائلة، والذى لا خلاف عليه رغم تباين الآراء فى نيّاته وفى حسناته أو سيئاته، أنه كسب للإسلام قطرين كبيرين: فلسطين ومصر، أما مأثرته فى الدولة الأموية، فلا أحسبها شخصيًّا خلافًا لرأى الأستاذ العقاد من العظائم والمآثر فى تاريخ الأمة العربية والأمم الإسلامية.
وقد اختار الأستاذ العقاد بعضًا من كلامه ختم به الكتاب، وأختار منه كلمة بدا لى وكما أبدى الأستاذ العقاد، أنه قد يكون فيها اعتذار عن حربه للإمام علىّ بن أبى طالب، قال لابنه عن الإمامة والحكومة :
«يا بنى ! إمام عادل خير من مطر وابل، وأسد خطوم خير من إمام ظلوم، وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. يا بنى ! مزاحمة الأحمق خير من مصافحته. يا بنى ! زلّة الرجل عَظْم يُجْبر، وزلّة اللسان لا تبقى ولا تذر. يا بنى ! استراح من لا عقل له !» (انتهى).
رجائى عطية
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