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رياضة
تحليل منشطات للاعبي الأهلي والمصري قبل نهائي الكأس
الإثنين 14 أغسطس 2017 12:58 م
منشطات
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منشطات
خالد بدر الدين:
أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن لاعبي الأهلي والمصري سيخضعون لفحوص للكشف عن المنشطات في المباراة النهائية لكأس مصر لكرة القدم التي ستجمع الفريقين غدا الثلاثاء.
وقال أسامة غنيم، المدير التنفيذي للمنظمة لرويترز "سيتوجه وفد من المنظمة إلى استاد برج العرب؛ لسحب عينات من لاعبي الفريقين للكشف عن المنشطات، وتم إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم لإبلاغ إدارة الفريقين والتنسيق مع الجهات الأمنية من أجل السماح للوفد بالقيام بعمله".
وذكرت وكالة رويترز إن المنظمة المصرية تقوم بالحصول على عينات من الرياضيين المنافسين في كل الرياضات بشكل مفاجئ وعشوائي، ويتم تحليلها بالمعمل المصري الذي لم يحصل حتى الآن على الاعتماد الدولي!.
النادي الأهلي
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