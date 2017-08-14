الشرقيون للتنمية العمرانية تطرح أول منتجع بالساحل الشمالى

الساحل الشمالى

المنتجع على مساحة 50 فداناً وواجهة بحرية 350 متراً



المال ـ خاص



تتأهب شركة الشرقيون للتنمية العمرانية - إحدى الشركات المنبثقة من مجموعة النساجون الشرقيون – لإطلاق مشروع منتجع سكنى سياحى متكامل على مساحة 50 فداناً بالساحل الشمالى خلال 2018.



وصرح محمد محمد فريد خميس، عضو مجلس الإدارة والمالك لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية، وعضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، بأن الشركة أوشكت على الانتهاء من إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمشروع، ويتم إعداد التصميمات.



وأشار إلى حرص الشركة على تنفيذ مشروع سياحى سكنى يلائم شرائح مختلفة من العملاء، وخاصة الأكثر طلباً، وهى الشريحة المتوسطة.



كما أشار إلى أن المشروع يتيح وحدات بمساحات صغيرة أقل من 80 مترا، وسيتم طرح الوحدة بسعر تنافسى يبدأ من 800 إلى 900 ألف جنيه، لافتا إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية والمتغيرات الأخيرة تحتم على الشركات إعادة النظر فى المساحات والوحدات، بغرض الحفاظ على الطلب، وتلبية إحتياجات العملاء.



وأضاف أن الشركة استعانت بالمكتب الاستشارى أزرو لتصميم المشروع، وسيتم تنفيذه على مصاطب «تبادلية»، بحيث تتمتع جميع الوحدات بإطلالة غير تقليدية على البحر والشاطىء الرملى، ويتسم المشروع بواجهة بحرية بطول 350 مترا.



وأوضح أن الشركة استغرقت فترة لا تقل عن 3 سنوات فى البحث عن قطعة أرض مميزة تتسم «بإطلالة على البحر»، وشاطىء رملى مميز، فى ظل ندرة تلك المواقع، حيث أن عدد كبير من المشروعات التى تم تنفيذها وتسويقها فى الساحل الشمالى مؤخراً لا تقع على البحر، كما حرصت الشركة على إتخاذ جميع الإجراءات والحصول على الموافقات الخاصة بالأرض والمشروع، بخلاف العديد من المشروعات الأخرى.



وأضاف أن الشركة تستهدف تسليم وحدات المرحلة الأولى خلال عامين من تاريخ البدء فى الأعمال الإنشائية.



وأشار إلى أن الشركة طرحت أوائل الشهر الجارى مشروع جديد للتسويق «البارون بلازا»، ويقع مباشرة على الطريق الدائرى، وهو عبارة عن مبنى تجارى إدارى سكنى بارتفاع أرضى و10 أدوار متكررة، وتم طرح الجزء السكنى بسعر يبدأ من 9500 جنيه، بمقدم 20 % وتسلم الوحدات بدون تشطيب.



كما أشار إلى أن الشركة تحرص على اتباع آليات تسويقية متنوعة منها المشاركة بالمعارض العقارية بمصر وخارجها، حيث شاركت خلال الصيف الجارى بعدة معارض منها سيتى سكيب مصر، وعمار يا مصر، والنخبة العقارى، والأهرام العقارى، بالإضافة إلى معرضين بالكويت والإمارات.



وتنفذ الشركة عدة مشروعات منها هليوبوليس هيلز بالعبور، والكوربة ريزيدنس مصر الجديدة، والبارون سيتى بالطريق الدائرى، وأورينتال كوست مرسى علم، وفندق سيتى هوتيل بالعاشر من رمضان، وفندق لابلايا بيتش هوتيل أند ريزورت بمارينا الساحل الشمالى، والبارون مول بالقطامية، وفاميلى سنتر العاشر من رمضان، وسايد ووك مول بالتجمع الخامس.