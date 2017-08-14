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بورصة وشركات
بلتون تستعد لإطلاق صندوق استثمار بمليار دولار
الإثنين 14 أغسطس 2017 11:33 ص
بلتون المالية القابضة
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بلتون المالية القابضة
خالد بدر الدين:
أعلن باسم عزب، العضو المنتدب لشركة بلتون المالية القابضة، اليوم الإثنين، أن شركته التابعة للملياردير المصري نجيب ساويرس ستطلق صندوق استثمار في أدوات الدخل الثابت برأسمال مليار دولار في سبتمبر المقبل، مستهدفا المستثمرين الأجانب في دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف عزب في مقابلة مع وكالة رويترز، أن الجولة الترويجية للصندوق ستبدأ بعد عطلة عيد الأضحي الذي يحل في مطلع الشهر المقبل، وتشمل الجولة دول الخليج العربية ودولا أوروبية، وستصل الجولة إلى الولايات المتحدة في أكتوبر.
وذكرت وكالة رويترز أن شركة بلتون المالية واحدة من أكبر المؤسسات المالية في مصر ويتبعها حوالى 18 شركة متخصصة في نشاط الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات وتشهد أدوات الدين الحكومية المصرية اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين الأجانب بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضى.
وقال عزب بدأنا الكلام بالفعل مع مستثمرين في أوروبا وهناك اهتمام كبير نستهدف جمع ما بين 150 إلى 200 مليون دولار في أولى مراحل صندوق الاستثمار من إجمالي رأسمال مستهدف مليار دولار.
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