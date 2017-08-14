إيتيدا تطلق برنامجاً لرعاية المطورين بقيمة 10 ملايين جنيه

إيتيدا

❐ أسماء حسنى: مفاوضات مع شركة أمريكية لإنشاء داتا سنتر بالسادات التكنولوجية



المال ـ خاص



تعتزم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، إطلاق برنامج لرعاية رواد الأعمال والمطورين، خلال سبتمبر المقبل، بميزانية 10 ملايين جنيه.



قالت أسماء حسنى، رئيس الهيئة، إن البرنامج سيقدم دعماً للمبدعين فى 16 محافظة بالوجهين البحرى والقبلى، منها الإسكندرية والدقهلية (المنصورة)، من خلال احتضان الأفكار الناشئة فى القاهرة، , منطقتى «برج العرب» و «أسيوط» التكنولوجيتين، كما يستهدف أيضأ تنظيم مسابقات بين مطورى التطبيقات.



يشار إلى أن مجلس إدارة «إيتيدا»، وافق على ضم مركز الإبداع وريادة الأعمال «TIEC» للهيئة فى أبريل 2014، بهدف رفع كفاءته، وإطلاق مبادرات جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر أسلوب الحاضنات التكنولوجية.



وأوضحت حسنى لـ «المال»، أن مدة البرنامج تتراوح بين 6 إلى 8 شهور، وسيتم تحديد المحافظات بناءً على عدد المبدعين داخل الجامعات ، مشيرة إلى سعى الهيئة لتأهيل وتدريب الخريجين، ومحاكاة التجارب العالمية الناجحة.



فى سياق أخر قالت أسماء حسنى، إن واحات السيليكون لإدارة وتنمية المناطق التكنولوجية الجديدة تفاوض إحدى الشركات الأمريكية لإنشاء داتا سنتر فى منطقة السادات التكنولوجية، لاستضافة قواعد بيانات الهيئات الحكومية، وكبرى الشركات بالسوق المحلية، كما تنهى الشركة حالياً إجراءات التعاقد مع نكست فن الفنلندية لإنشاء مركز مشابه فى منطقة برج العرب التكنولوجية، للاستفادة من مرور 16 كابل بحرى بالأراضى المصرية.



ووقعت نكست فن كلاود، مارس الماضى، مذكرة تفاهم مع «واحات السيليكون» لإنشاء مجمع مراكز بيانات عملاقة بمدينة برج العرب بالإسكندرية على مساحة 60 ألف متر، على أن يبدأ التشغيل مطلع 2018، باستثمارات 45 مليون يورو.



ولفتت رئيس الهيئة إلى أن مشروع المناطق التكنولوجية يسعى لإقامة تنمية مستدامة، وتوفير الألاف من فرص العمل للخريجين بهدف الحد من الهجرة الداخلية بين القاهرة والمحافظات.



وتابعت أن واحات السيليكون أنشئت مطاعم وكافيهات بمنطقتى برج العرب، و أسيوط التكنولوجيتين، لتزويد العاملين بنظام الورديات بوجبات غذائية، وتخطط لتسيير سيارات طوارىء لنقل الحالات الحرجة منها إلى أقرب مستشفى.



يذكر أن الحكومة تخطط لإنشاء 7 مناطق تكنولوجية فى برج العرب، والسادات، وأسيوط الجديدة، والعاشر من رمضان، وأسوان، وبنى سويف، والإسماعيلية، باستثمارات 24 مليار جنيه، وتخضع إدراتها إلى شركة قابضة تعرف باسم «واحات السيليكون» أسستها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، فى مايو 2016 برأسمال مليار جنيه، وتساهم فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.