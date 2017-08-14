4 بنوك تحسم زيادة قرض كيما قبل نهاية الشهر

البنوك المحليه



220 مليون دولار فجوة تمويلية.. وزيارة مرتقبة لمصنع الشركة بأسوان

اجتماع أسبوعى مع بلتون للوقوف على حجم شريحة الزيادة



أمنية إبراهيم



يعتزم تحالف مصرفى يضم 4 بنوك هى: الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، والبنك العربى الإفريقى، حسم موقفه من زيادة قرض شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» البالغ قيمته حالياً 181 مليون دولار، بجانب شريحة بالعملة المحلية تبلغ 800 مليون جنيه، قبل نهاية أغسطس الجارى.



قالت مصادر مطلعة على صفقة التمويل لـ «المال»، إن البنوك تعقد اجتماعاً دورياً كل أسبوع، مع بنك الاستثمار «بلتون» بصفته مستشار «كيما»، المالى لبحث إمكانية زيادة القرض القائم، عبر ضخ شريحة إضافية لتغطية جزء من الفجوة التمويلية لمشروع تطوير الشركة، والتى تقدر بحوالى 220 مليون دولار.



ولفتت إلى أن الفجوة التمويلية الناتجة عن ارتفاع التكلفة الاستثمارية، بعد تحرير سعر الصرف لحوالى 13 مليار جنيه بدلاً من 6 مليارات فى السابق، تعد إلتزامًا على المساهمين، إلا أن البنوك تنظر فى مدى إمكانية المساهمة بجزء عبر رفع قيمة القرض، وفقاً للظروف المتاحة.



وأوضحت المصادر أنه لم يتم الاتفاق حتى الأن على زيادة القرض من عدمه، وكذلك البنوك التى ستغطى قيمة الزيادة، نظراً لتضاعف حجم القرض القائم عقب تعويم الجنيه، نتيجة فروق سعر العملة، بالإضافة إلى أن كل بنك مرتبط بقواعد الحد الاقصى للعميل الواحد، والأطراف المرتبطة.



وكشفت عن ترتيب الشركة المصرية للصناعات الكيماوية، زيارة لبنوك التحالف لموقع المصنع بأسوان يومى 15 و16 أغسطس الجارى، للتحقق من سير وانتظام العمل، ومتابعة أعمال التشغيل، قبل تحديد موقفها من زيادة قيمة القرض.



وقالت إنه من المقرر أن تحدد البنوك موقفها بشكل نهائى، وابلاغ المستشار المالى «بلتون» بالرد قبل 31 أغسطس الجارى، وفقاً للمتفق عليه مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.



كان تحالف بنوك «مصر- الأهلى المصرى- القاهرة- العربى الإفريقي»، قد وافق قبل نحو عامين، على إقراض «كيما» تمويلا دولاريا بقيمة 181 مليون دولار، بجانب 800 مليون جنيه بالعملة المحلية، وبدأت الشركة صرف أولى دفعات القرض فى مارس الماضى.



وأعلنت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، نهاية مايو الماضى، إنجاز نحو %53 من مشروع تطوير كيما أسوان، بهدف تأهيلها للعمل بالغاز لإنتاج 2757 طن أسمدة متنوعة يوميا. والذى تنفذه شركة تكنومنت الإيطالية بتكلفة 530 مليون دولار، و2.8 مليار جنيه.