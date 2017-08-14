مصنع لإنتاج إكسسوارات المحمول باستثمارات 10 ملايين جنيه

هواتف محمول 99

❏ جابر التميمى: تصدير %30 للأسواق العربية والأفريقية



محمود جمال



قرر 6 من مستوردى أجهزة الهواتف المحمولة بالسوق المحلية إنشاء أول مصنع إكسسوارات بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، باستثمارات مبدئية 10ملايين جنيه قابلة للزيادة.



قال جابر التميمى، عضو شعبة المحمول والاتصالات لدى الغرفة التجارية بالقاهرة، وأحد المساهمين، إنه جار تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة المصنع الجديد، وتحديد سعر السهم الواحد، مشيرا إلى فتح باب تلقى طلبات الاكتتاب فى الكيان الجديد لمدة شهر.



وأوضح التميمى فى تصريح لـ«المال»، أن المصنع يقام على مساحة ألف متر مربع، ويبدأ بإنتاج بطاريات وشواحن وكابلات خلال شهرين إلى 3 أشهر، يليها تصنيع سماعات الهاند فرى، وأجهزة الباور بانك، بمواصفات مصرية تنافس الماركات العالمية.



يشار إلى أن مبيعات المحمول وإكسسواراتها تراجعت منذ قرار الحكومة تحرير سعر الصرف بنسبة تراوحت بين 80 إلى %90، بالتزامن مع عجز التجار عن تصريف المخزون بعد ارتفاع أسعار المنتجات بحسب تصريحات سابقة لـ«وليد رمضان»، الرئيس السابق لشعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة.



وأرجع التميمى السبب وراء تنفيذ المشروع إلى ارتفاع تكلفة استيراد إكسسوارات الهواتف لأكثر من الضعف بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، وتوفير فرص عمل للشباب، لافتاً إلى أن %70 من إنتاج المصنع سيوجه للسوق للمصرية، والباقى للأسواق العربية والأفريقية.