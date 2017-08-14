الأمم المتحدة تؤكد إدانة بشار الأسد بجرائم حرب

خالد بدر الدين



أكدت كارلا ديل بونتي، عضو لجنة تحقيق تابعة لمنظمة الأمم المتحدة بشأن سوريا في تصريحات نشرت أن اللجنة جمعت أدلة كافية لإدانة الرئيس السوري بشار الأسد في جرائم حرب.



يأتي ذلك في الوقت الذي تنفي فيه الحكومة السورية تقارير اللجنة التى توثق جرائم حرب واسعة النطاق وتزعم أن قوات تدعمها الحكومة وأجهزة أمنية سورية ارتكبتها.





وأعلنت الأسبوع الماضي ديل بونتي (70 عاما) التي أقامت دعاوى قضائية في جرائم حرب في رواندا ويوغوسلافيا السابقة أنها ستترك منصبها لشعورها بخيبة الأمل من استمرار تقاعس مجلس الأمن عن متابعة عمل اللجنة عن طريق تشكيل محكمة خاصة لسوريا يمكن أن تجري محاكمات تتعلق باتهامات عن ارتكاب جرائم حرب ولكنها لم تذكر متى ستترك عملها.



وردت على سؤال في مقابلة مع صحيفة زونتاج تسايتونج السويسرية عما إذا كانت هناك أدلة كافية لإدانة الأسد في جرائم حرب قائلة "نعم أنا على ثقة من ذلك ولذلك فإن الأمر محبط للغاية، مؤكدة أن الأعمال التحضيرية أنجزت، ورغم ذلك ليس هناك ادعاء أو محكمة".



وذكرت وكالة رويترز أن ديل بونتي التي شغلت في السابق منصب المدعي العام في سويسرا انضمت إلى لجنة التحقيق الثلاثية في الشأن السوري في سبتمبر 2012، وتولت اللجنة تسجيل حوادث منها هجمات بأسلحة كيماوية وجرائم الإبادة ضد اليزيديين في العراق وأساليب الحصار وقصف قوافل المساعدات.



وتأسست اللجنة في أغسطس 2011 وتصدر تقارير منتظمة عن انتهاكات حقوق الإنسان لكن نداءاتها من أجل احترام القانون الدولي لم تلق في أغلب الأحيان آذانا صاغية.



وتشكل الأمم المتحدة هيئة جديدة للتحضير لإجراء محاكمات لكن ليس هناك مؤشرات على تشكيل محكمة أو على إجراء محاكمات في جرائم حرب ارتكبت خلال الحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من ست سنوات كما لا يبدو أن لدى مجلس الأمن أي نية لإحالة الأمر للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا.



ونقلت الصحيفة عن ديل بونتي قولها "أجرت اللجنة تحقيقات على مدى ست سنوات، والآن يتعين أن يكمل ممثل ادعاء عملنا وأن يعرض مجرمو الحرب على محكمة خاصة ولكن هذا تحديدا ما تمنع روسيا حدوثه باستخدامها حق النقض في مجلس الأمن".



وروسيا الحليف المقرب من حكومة الأسد لها حق النقض (الفيتو) على قرارات مجلس الأمن باعتبارها أحد أعضائه الدائمين.



وردت ديل بونتي على سؤال عن أطراف الحرب التي شملتها تحقيقات اللجنة قائلة "كلهم ارتكبوا جرائم حرب و لذلك فإن تحقيقاتنا شملتهم جميعا".

