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اقتصاد وأسواق
بدء تطبيق تعديلات القواعد المنظمة لقانون الاستيراد والتصدير
الإثنين 14 أغسطس 2017 12:12 ص
وزارة التجارة والصناعة مصر
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وزارة التجارة والصناعة مصر
السيد فؤاد:
بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذ القرار الوزاري رقم 835 لسنة 2017، الخاص بإجراء تعديلات القواعد المنظمة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الذى أصدرته الحكومة الشهر الماضي.
وأصدرت المصلحة منشور استيراد جديد برقم 17 لسنة 2017، لتطبيق القرار الوزاري سالف الذكر.
جاء المنشور الجديد بناء على طلب سعيد عبدالله، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بوزارة التجارة لمصلحة الجمارك، بأن يتولى البنك القائم بالتحويل إخطار مصلحة الجمارك إلكترونيا ببيانات عملية التحويل التي يحددها القطاع المختص بالتجارة الخارجية، وذلك لما يتم استيراده للاتجار أو الإنتاج .
وبناء عليه فإن هناك بيانات يتعين أن يتضمنها الإخطار المشار إليه في المادة 9 من القرار، وتم إخطار البنك المركزي في هذا الشأن.
تنص المادة 9 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، يكون سداد قيمة الواردات التي تجاوز قيمتها ألفى دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا، من خلال البنوك العاملة داخل مصر، على أن يتولى البنك القائم بالتحويل إخطار مصلحة الجمارك إلكترونيا ببيانات عملة التحويل التي يحددها القطاع المختص بالتجارة الخارجية، وذلك لما يتم استيراده للاتجار أو الإنتاج.
ولا يجوز الإفراج عن الرسالة المستوردة إلا بعد ورود الإخطار المشار إليه بتلك الفقرة.
في نفس السياق قال أحمد مصطفى، عضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة الإسكندرية، إن القرار يهدف بالأساس إلى تقنين الإرسال الإلكترونى للمستندات داخليا، بالعديد من الجهات المسئولة عن البضاعة كمصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وخفض وجوب تقديم نموذج ٤ عن الشحنة حتى ٢٠٠٠ دولار، بدلا من ٥٠٠٠ دولار، ووجوب إرسال البيانات إلى قطاع التجارة بمعرفة الجهات المختصة.
وأضاف أن المستخلصين وشركات الشحن الدولي، عرضت على وزارة الصناعة والتجارة الخارجية رؤيتها خلال إجتماع مناقشة تقرير البنك الدولى عن الصادرات المصرية، إلا أن الجهات المعنية لم تأخذ بها، مما يضيق الخناق على سوق التصدير.
ولفت إلى أن القرار قد يكون جيدا في حالة وجود بنية إلكترونية بالمنافذ الجمركية والجهات المعنية بحركة التجارة، أما بالنسبة للوضع الراهن الذى يشهد سقوط النظام الإلكتروني باستمرار، ووجود مشكلات عديدة، يكون الهدف من القرار لم يتحقق، وهو تقليل زمن الإفراج .
وتابع أن القرار إذا تم تطبيقه دون وجود بنية إلكترونية قوية، فإنه سيساهم في تراجع مصر في ترتيبها العالمي في حركة التجارة، حيث وصلنا حسب التقرير الصادر عن العام الماضي 2016 إلى المرتبة 168، في احتلت مصر في 2010 ، المرتبة 27 على مستوى العالم.
وألمح إلى أن البنك الدولي يقوم بقياس الدولة من حيث عنصرين رئيسيين هما مدة الافراج عن البضاتع والتكلفة.
كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قراراً بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وإجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005، حيث تضمن القرار استبدال نصوص بعض المواد الواردة بالقرارين بنصوص جديدة.
اقتصاد وأسواق
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