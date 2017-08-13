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عقـــارات
العاشر من رمضان تسلم 1200 قطعة أرض صناعية
الأحد 13 أغسطس 2017 11:53 م
جهاز مدينة العاشر من رمضان
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جهاز مدينة العاشر من رمضان
محمود زكي
كشف المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن الجهاز يستعد للبدء في تسليم 6 ملايين متر مربع أراضي صناعية بالمنطقة الجنوبية للمدينة وذلك نهاية شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن عدد الأمتار موزعة على 1200 قطعة أرض.
وأضاف في تصريحاته لـ"المال" أن تكلفة ترفيق قطع الأراضي الصناعية بلغت حوالي 450 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن سعر المتر بلغ حوالي 565 جني، لافتا إلى أن الميزانية للمدينة تجاوزت الأربع مليارات جنيه.
وأشار إلى أنه الميزانية الجديدة تستهدف تنفيذ عمارات الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من مشروعات الطرق بالمدينة وكذلك مشروعات مرافق ومساحات خضراء، إضافة إلى تنفيذ مشروعات صرف وتنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه الشرب بالمدينة.
ولفت إلى أن تم الانتهاء من تنفيذ 20 ألف وحدة إسكان اجتماعي من أصل 42 ألف وحدة إسكان مشيرًا إلى أن عدد شركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ المشروع 12 شركة، بتكلفة إنشائية بلغت حوالي 4 مليارات جنيه .
وأكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ حضّانة وسوقين تجاريتين مصغّرتين، ويجرى تنفيذ مدرسة تعليم أساسي، ووحدة صحية.
وأوضح أن الجهاز يعتزم طرح العديد من الخدمات التجارية والإدارية فى المرحلة المقبلة من محال ووحدات إدارية فى مختلف أنحاء المدينة؛ لتلبية احتياجات المواطنين، عقب ارتفاع معدلات السكن والإشغال فى المدينة، والانتهاء من تنفيذ وحدات إسكان اجتماعى وتطور حركة المرافق، ومنها مياه الشرب والصرف الصحى.
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