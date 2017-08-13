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اقتصاد وأسواق
القابضة الغذائية توحد مشتريات السلع للشركات التابعة
الأحد 13 أغسطس 2017 11:46 م
علاء فهمي 22
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علاء فهمي 22
محمد مجدي
قال اللواء علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه تم تعديل طرق شراء السلع من الموردين ليتم عن طريق لجنة للمشتريات المركزية بالشركة القابضة، بهدف إنهاء التضارب وتعدد جهات التعاقد في الشركات التابعة.
جاء ذلك خلال اجتماع فهمي بممثلي اكثر من 20 شركة من الموردين والمنتجين المتعاملين مع الشركة القابضة، بحضوررؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة وشركات الزيوت والمضارب والمطاحن التابعة للشركة القابضة.
وأكد أن النظام الجديد للشراء يساعد في الحصول علي اسعار تنافسية تنعكس علي المستهلك في طرح السلع بأسعار اقل وزيادة الاقبال علي المجمعات، مشيراً إلي أن طرح السلع وإتاحتها في منافذ البيع الحكومية يساعد علي إحداث توازن في الأسواق ومساندة خطط الحكومة في كبح جماح التضخم.
ولفت إلي ضرورة إيجاد صيغ وأشكال جديدة للتعاون والتشارك مع القطاع الخاص ومنها التسويق لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة وعرضها فى منافذ القطاع الخاص لما لها من جودة عالية وسعر تنافسى وبما يحقق النفاذ والانتشار اللازم لمنتجات القطاع العام بالأسواق.
وطرح فهمي خلال الاجتماع فكرة استغلال خطوط الانتاج التابعة لشركات القطاع العام والاتفاق على تبادل الخبرات والزيارات بين القطاعين العام والخاص للاطلاع على أحدث النظم وآخر ما توصل اليه قطاع الصناعات الغذائية بما يناسب اذواق المستهلكين ويواكب متطلباتهم.
وطلب الموردون والمنتجون أن يتم عقد لقاء دورى مع الشركة القابضة لمتابعة سير منظومة العمل بما يضمن تحسين الأداء وتقييم الموضوعات بشكل مستمر ومناقشة آليات تنفيذ الخطط والبرامج التى تم الاتفاق عليها وهو ما لاقى قبولا من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
السلع الغذائية
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