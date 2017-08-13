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أسواق عربية
مصر وأبوظبى تقودان هبوط الأسواق العربية
الأحد 13 أغسطس 2017 11:38 م
هبوط البورصة
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هبوط البورصة
خالد بدر الدين
هوت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بقيادة مصر وأبو ظبى مع تراجع معظم البورصات العالمية فى نهاية الأسبوع الماضى، بسب تفاقم التوترات السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية بينما ارتفع مؤشر بورصة الكويت فقط بنسبة طفيفة بلغت 0.02 % ليستقر عند 6846 نقطة.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسى سجل أسوأ أداء في المنطقة مع تراجعه بحوالى 1.4 % لينزل إلى 13280 نقطة بقيادة سهم المجموعة المالية هيرمس الذى خسر سعره 5.8 % وكذلك سعر سهم البنك التجاري الدولي هبط بحوالى 1.4 %.
وانحفض مؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 1.1 % خلال تعاملات اليوم لينزل إلى حوالى 4501 نقطة بقيادة البنوك ومنها بنك أبو ظبى التجارى الذى انخفضت أسعار أسهمه بحوالى 2.2%، كما هبط سهم شركة الدار العقارية 2.1%.
وهبط مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.9 % ليصل إلى 3614 نقطة مع انخفاض أسعارأسهم معظم الشركات ومنها إعمار العقارية التى خسر سعر سهمها 1.4 % وكذلك شركات الشحن بسبب المقاطعة الخليجية لقطر وتوقف الحركة التجارية معها.
وتراجع مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.4 % لينخفض إلى حوالى 9205 نقاط بقيادة مجموعة مستثمرى قطر QIG التى خسرت أسعار أسهمها أكثر من 1.5 % وانخفض أيضًا مؤشر بورصة مسقط بنفس النسبة ليسجل 4970 نقطة.
ونزل مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.2 % ليصل إلى 7148 نقطة وهوى سعر سهم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية - التي تدير المستشفى السعودي الألماني - بالحد الأقصى اليومي البالغ 10 % ولكن قفز سهم شركة أمانة للتأمين التعاوني بحوالى 10 % ليحقق أكبر المكاسب، بينما انخفض مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 1323 نقطة.
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