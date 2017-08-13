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عقـــارات
سحب 4600 كراسة شروط للإسكان الاجتماعي
الأحد 13 أغسطس 2017 10:43 م
مي عبدالحميد
أخر الأخبار
مي عبدالحميد
بدور إبراهيم:
صرحت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، بأنه تم سحب نحو 4600 كراسة شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي "الإعلان التاسع" حتى الآن.
ووفقا للتقرير الذي ورد من هيئة البريد، أكدت مي أن هناك إقبالاً كبيراً على سحب كراسات شروط الذي بدأ أمس بمكاتب البريد المميكنة في المحافظات التي طرح بها الوحدات.
وأشارت إلي أن مكاتب البريد لم تكن تعمل بكامل طاقتها أمس، أما اليوم فقد شهد معظم مكاتب البريد زحاماً من المواطنين للحصول علي كراسات الشروط.
ولفتت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي إلى أن وزارة الإسكان طرحت وحدات سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي "الإعلان التاسع" (3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90 م2) في مراحل الانتهاء من التنفيذ، بـ22 محافظة، بنظام التمليك.
وأوضحت أن شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد فى المدن والمراكز، مستمر حتي نهاية وقت التقديم، ويبدأ الحجز من يوم الأحد المقبل 20/8/2017 وحتى يوم الأربعاء 20/9/2017.
الإسكان
الإسكان الاجتماعى
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