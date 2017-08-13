رئيس هيئة ميناء الإسكندرية: أرض التجارية للأخشاب لن تطرح قبل تخطيطها

اللواء مدحت عطية 2



السيد فؤاد:



قال اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إنه لن يتم حاليا طرح أي ساحات جديدة من أرض التجارية للأخشاب التي تقع على مساحة 44 فدانا، إلا بعد تخطيطها أولا.



يأتي ذلك على خلفية اجتماع لجنة اللوجستيات بغرفة ملاحة الإسكندرية، التي أوضحت أن هناك ضبابية في إدارة ملف تلك الأرض، والتي أعلنت الهيئة عن ضمها للميناء، لن تطرحها حتى الأن رغم تقدم 71 شركة لاستغلالها.



وأضاف أن هناك مساعي من قبل هيئة الميناء لتخطيط المنطقة عبر أحد المكاتب الاستشارية العالمية، ليكون التخطيط وفقا لاحتياجات هيئة الميناء.



وتابع أنه تم عمل سور على تلك المساحة، علاوة على الحصول على قرار من قبل مصلحة الجمارك بضمها للحدود الخاصة بميناء الإسكندرية.



وأشار إلى أن هناك العديد من طلبات من حوالى 100 شركة، تقدمت للحصول على ساحات بتلك المساحة.



وأوضح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أن الموضوع لا يتحمل العجلة، خاصة وأنه يمكن تحقيق إيرادات من وراء تأجير تلك المساحة، لكن ليس نفس الإيرادات التي يمكن تحقيقها في حالة تخطيطها.



وأوضح أن الأرض الجديدة ستكون ضمن حلول كثيرة تقوم بها هيئة الميناء لحل مشكلة التخزين بالميناء، وستشمل جميع أنواع البضائع وليس الحاويات فقط.

