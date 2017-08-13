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بورصة وشركات
شارم دريمز تقلص خسارها إلى 11.5 مليون جنيه
الأحد 13 أغسطس 2017 06:37 م
شارم دريمز للاستثمار السياحي 66
أخر الأخبار
شارم دريمز للاستثمار السياحي 66
مصطفى طلعت
قلصت شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي، خسائرها خلال النصف الاول من العام الحالي لتسجل 11.5 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 46.8 مليون الفترة المماثلة من 2016.
يشار إلى أن الربع الأول من العام الجاري شهد تراجع خسائر الشركة بنسبة 83% لتصل إلى 6.6 مليون ، مقارنة بخسائر بلغت 39 مليونا، خلال الربع المماثل من 2016.
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