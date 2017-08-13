شارم دريمز تقلص خسارها إلى 11.5 مليون جنيه

شارم دريمز للاستثمار السياحي 66



مصطفى طلعت



قلصت شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي، خسائرها خلال النصف الاول من العام الحالي لتسجل 11.5 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 46.8 مليون الفترة المماثلة من 2016.



يشار إلى أن الربع الأول من العام الجاري شهد تراجع خسائر الشركة بنسبة 83% لتصل إلى 6.6 مليون ، مقارنة بخسائر بلغت 39 مليونا، خلال الربع المماثل من 2016.

