EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
الجبلاية يواصل مساعيه لاستقدام حكم أجنبى لنهائى الكأس
الأحد 13 أغسطس 2017 05:49 م
عصام عبد الفتاح
أخر الأخبار
عصام عبد الفتاح
على المصرى:
تواصل لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة الجبلاية، مساعيها لاستقدام حكم أجنبى يدير نهائى كأس مصر، بعد غدا الثلاثاء، بين الأهلى والمصرى، على ستاد الجيش ببرج العرب.
وعلمت "المال" أن الاتحاد الإنجليزى اعتذر عن توفير حكم، بعدما انطلقت مسابقة البريميرلييج، فيما تنتظر اللجنة رد اتحادات ألمانيا وسويسرا وإيطاليا وأسبانيا وسلوفينيا، بعدما طلب الناديين تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة اللقاء، رفعًا للحرج عن الحكام المصريين.
من ناحية أخرى يجري اتحاد الكرة، في الثانية عشرة ظهر غد الإثنين، قرعة مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2017-2018، بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد بالجزيرة، وأرسل ثروت سويلم، المدير التنفيذى للاتحاد، لجميع الأندية المشاركة في المسابقة، ما يفيد حضور مندوبيها لمراسم القرعة، بموجب خطاب تفويض مع استمارة البيانات، لتحديد كل ناد لملعبه والألوان الرسمية والاحتياطية التي سيرتديها فريقه، وقرر الاتحاد أن تكون مراسم القرعة مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام.
رياضة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا