ساحة الحاويات بغرب بورسعيد تنتظر العمل كدائرة جمركية

ميناء غرب بورسعيد



بورسعيد - أمانى العزازى:



تنتظر شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، موافقة مجلس الوزراء، ووزير المالية، على تراخيص الدائرة الجمركية لساحة تداول الحاويات الجديدة، بميناء غرب بورسعيد والتى بدأ تشغيلها تجريبيا الشهر الجارى.



تقع الساحة الجديدة على مساحة ١٧٢ ألف متر، بتكلفة ١٦٠ مليون جنيه، وتحتوى على مجمعات جمركية جديدة خاصة بالكشف عن حاويات الوارد والترانزيت، وهى نتاج تعاون مثمر وبناء بين مصلحة الجمارك وشركة بورسعيد لتداول الحاويات، وجهاز الخدمة الوطنية.



من جانبه أكد اللواء جمال عز الدين، رئيس شركة بورسعيد لتداول الحاويات، أن الساحة الجديدة تم تجهيزها بأحدث أجهزة الكشف عن المتفجرات والمخدرات والمواد المشعة، وغيرها من الممنوعات، وتعد واحدة من أحدث 5 محطات علي مستوي الجمهورية، فى منظومة التخزين والكشف والصرف بمعدل من 100 إلى 120 حاوية في الساعة.



وأضاف أن الساحة يتم إدارتها وفق منظومة اليكترونية متكاملة، سوف يتم التعامل بها علي ساحة الحاويات الجديدة، بالإضافة إلي ربطها بشاشات اليكترونية لمراقبة العمل، فى إطار خطة وزارة المالية للتحول إلي الجمارك الرقمية.

