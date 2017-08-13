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تأميـــن
4.5 مليون جنيه أقساط Health&Wealth للرعاية الطبية
الأحد 13 أغسطس 2017 04:52 م
جلال رشوان Health Wealth
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جلال رشوان Health Wealth
مروة عبدالنبى
كشف الدكتور جلال رشوان، العضو المنتدب لشركة "Health&Wealth" لإدارة برامج الرعاية الطبية، أن شركته حققت 4.5 مليون جنيه خلال الشهرين الأولين من تواجدها الفعلى بالسوق المصرية.
وأشار إلى أن شركته حاليًّا تقوم بخدمة 3 آلاف عميل من أول مايو حتى الآن من خلال الخدمات الطبية التى تقدمها بنظام الإدارة "TPA" لصالح شركات التأمين التى يتم التفاوض معها حاليآ.
ولفت رشوان، فى تصريحات خاصة لـ"المـــال "، إلى أن شركته قامت بإسناد العقود التى أبرمتها إلى شركات التأمين التى تم التفاوض معها فعليآ وأبرزها شركة "رويال " للتأمينات العامة بالإضافة إلى شركة مصر للتأمين والتى سيتم توقيع عقد شراكة معها الأسبوع المقبل.
وأضاف أن شركته تستهدف جلب 20 مليون جنيه أقساطًا تأمينية فى العام الأول، بالإضافة إلى استهداف 100 ألف مستفيد خلال الفترة نفسها.
وأوضح العضو المنتدب أن أبرز عملائه شركات السبع أتوموتيف والسبع أتوسيرفيس رافضًا، ذكر أى تفاصيل عن هذه العقود.
وتابع: إن الشركة تنوى التوسع الجغرافى بعدد من المحافظات بدءًا من العام المقبل وذلك بتدشين الفرع الأول بمحافظة الإسكندرية ثم فرع بمحافظة السويس ليخدم منطقتي الإسماعيلية وبورسعيد .
ويتوزع هيكل ملكية "Health&Wealth" بنسبة 65% رأسمال عربيا و35% رأسمال مصريا.
ومن المعروف أنه تم الترخيص لشركة "Health&Wealth" برأسمال 50 مليون جنيه، المدفوع منه 5 ملايين، مؤكدًا التقدم إلى هيئة الرقابة المالية لعمل شركة تأمين طبى متخصصة فور إقرار مشروع قانون التأمين الجديد بالبرلمان .
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