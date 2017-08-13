انتطام حركة قطارات بورسعيد - الإسكندرية

عودة حركة القطارات



بورسعيد - أمانى العزازى:



أكد ميشيل ظريف، رئيس محطة سكة حديد بورسعيد، أن طاقم الخدمات المصاحب لقطار الموت ليسوا من ضمن قوة المحطة، لافتا إلى أن سائق قطار بورسعيد، ومساعده ضمن قوة الهيئة بالإسماعيلية.



وقال إن بورسعيد مجرد محطة قيام لرحلة قطار بورسعيد الإسكندرية، الذى بدأ رحلته فى الساعة السابعة و٢٥ دقيقة صباحا، لافتا إلى انتظام حركة القطارات بالمحطة انتظاماً كاملاً اعتباراً من اليوم الأحد، بعد أن شهدت على مدار اليومين الماضيين، ومنذ وقوع الحادث الأليم تاخيراً فى ساعات الوصول النهائي، بسبب عمل الخط بصورة جزئية.



وأكد ظريف أن هناك رحلتين يوميا من وإلى الإسكندرية، تبدأ الأولى فى السابعة صباحا، والثانية فى السادسة مساءا، بينما تستقبل بورسعيد قطارين من الإسكندرية، الأول فى الحادية عشر والنصف صباحا، والثانى فى العاشرة والنصف مساءا.



وأشار رئيس سكة حديد بورسعيد إلى أنه لم يرد للمحطة بيان بعدد الضحايا من أبناء بورسعيد، نظرا لاستمرار إجراءات الحصر والبحث، ومعاينات النيابة، ووزارة الصحة.

