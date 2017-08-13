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رياضة
الأندية السعودية تستغل سعر الجنيه وتتعاقد مع لاعبين مصريين بالجملة
الأحد 13 أغسطس 2017 03:58 م
اللاعبين المحترفين بالسعودية
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اللاعبين المحترفين بالسعودية 2
على المصرى:
أبرمت أندية الدوري السعودى للمحترفين لكرة القدم "جميل"، تعاقدات بالجملة مع لاعبين مصريين، مستغلة ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه، واستفاد الثلاثي النصر واتحاد جدة والتعاون هذا الموسم من خدمات بعض اللاعبين البارزين في الدوري المصري.
نجحت إدارات الأندية الثلاثة في الحصول على خدمات الرباعي حسام غالي، وعصام الحضري، ومحمود عبدالمنعم "كهربا"، ومصطفى فتحي، بقيمة مالية أقل، مقارنة بقيمتهم السوقية، مستغلةً ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
ووافق حسام غالي "36 عاما"، قائد فريق الأهلي على العودة إلى الدوري السعودي، عبر بوابة ناديه الأسبق النصر، بعد تجربة خاضها عام 2009 بين صفوف الفريق "الأصفر"، وتضاربت الأقاويل حول القيمة المالية لصفقة غالي، لكن في النهاية أجمعت أغلب وسائل الإعلام أنها بلغت أقل بكثير من 800 ألف دولار، وهي القيمة التي قدرتها وسائل الإعلام في البداية.
وأوضح نادر شوقي، وكيل أعمال اللاعب، أن انتقال قائد الأهلي المصري السابق إلى النصر، جاء في صفقة انتقال حر، لعدم توثيق العقد الذي وقعه مع الأهلي في الموسم المنصرم، بالاتحاد المصرى لكرة القدم، ليقوم اللاعب باسترداد العقود، والانتقال للدورى السعودى.
وأعلن نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تجديد إعارة لاعب الوسط محمود عبدالمنعم "كهربا"، لفريق الاتحاد، لمدة موسم واحد، مقابل مليونين و300 ألف دولار، بعدما قدم كهربا "23 عاما"، مستويات متميزة مع الاتحاد الموسم الماضي، وقاد الفريق لحصد لقب كأس ولي العهد بجانب احتلال المركز الرابع في الدوري، ما دفع إدارة النادي لتجديد إعارته.
ونجح التعاون في ضم مصطفى فتحي من الزمالك لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مقابل مليون و400 ألف دولار، مع إمكانية شراء عقده بشكل نهائي بقيمة ثلاثة ملايين و600 الف دولار، وتألق فتحي "23 عاما"، وقدم مردودا إيجابيا مع التعاون في أول مباراة له في دوري المحترفين، وسجل أول أهداف المسابقة، ليساهم في فوز فريقه على الفتح 4/ 1 في الجولة الأولى من المسابقة.
كما استفاد التعاون من قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بمنح فرق دوري المحترفين، حرية التعاقد مع حراس أجانب، واتجه لضم المصري المخضرم عصام الحضري، قادمًا من وادي دجلة، وبحسب المهندس ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة، فإن قيمة انتقال الحضري "44 عاما"، بلغت 170 ألف دولار تقريبًا، بالإضافة إلى 15% من قيمة إعادة بيعه مستقبلاً
رياضة
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