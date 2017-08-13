خالد بدر الدين



هوى مؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 1.1 % خلال تعاملات اليوم الأحد لينزل إلى حوالى 4501 نقطة بقيادة البنوك ومنها بنك أبوظبى التجارى الذى انخفضت أسعار أسهمه بحوالى 2.2 %.



كما هبط أيضا مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.9 % ليصل إلى 3614 نقطة مع انخفاض أسعار أسهم معظم الكيانات ومنها شركات الشحن بسبب المقاطعة الخليجية لقطر وتوقف الحركة التجارية معها .



وذكرت وكالة رويترز أن أسعار أسهم الشركات المكشوفة للاستثمارات الأجنبية فى بورصتى الإمارات، دبى وأبوظبى - تراجعت اليوم مع انخفاض معظم البورصات العالمية فى نهاية الأسبوع الماضى، بسبب تزايد التوترات السياسية والتصريحات النارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية.



في سياق متصل تراجع مؤشر بورصة الدوحة أكثر من 0.4 % لينخفض إلى حوالى 9205 نقاط بقيادة مجموعة مستثمرى قطر QIG التى خسرت أسعار أسهمها أكثر من 1.5 % لتسجل أسوأ أداء بين بورصات الشركات المدرجة فى البورصة.

في سياق متصل تراجع مؤشر بورصة الدوحة أكثر من 0.4 % لينخفض إلى حوالى 9205 نقاط بقيادة مجموعة مستثمرى قطر QIG التى خسرت أسعار أسهمها أكثر من 1.5 % لتسجل أسوأ أداء بين بورصات الشركات المدرجة فى البورصة.



وذكرت وكالة رويترز أن التعاملات فى بورصة الدوحة كانت هزيلة جدا خلال أول يوم عمل هذا الأسبوع مع انخفاض أسعار أسهم 11 من أكبر 20 شركة قطرية مدرجة فى بورصة الدوحة.

