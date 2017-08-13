EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
أسواق عربية
البنوك وشركات الشحن وراء هبوط بورصتي الإمارات 1%
الأحد 13 أغسطس 2017 03:51 م
هبوط الاسهم
أخر الأخبار
هبوط الاسهم
خالد بدر الدين
هوى مؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 1.1 % خلال تعاملات اليوم الأحد لينزل إلى حوالى 4501 نقطة بقيادة البنوك ومنها بنك أبوظبى التجارى الذى انخفضت أسعار أسهمه بحوالى 2.2 %.
كما هبط أيضا مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.9 % ليصل إلى 3614 نقطة مع انخفاض أسعار أسهم معظم الكيانات ومنها شركات الشحن بسبب المقاطعة الخليجية لقطر وتوقف الحركة التجارية معها .
وذكرت وكالة رويترز أن أسعار أسهم الشركات المكشوفة للاستثمارات الأجنبية فى بورصتى الإمارات، دبى وأبوظبى - تراجعت اليوم مع انخفاض معظم البورصات العالمية فى نهاية الأسبوع الماضى، بسبب تزايد التوترات السياسية والتصريحات النارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية.
في سياق متصل تراجع مؤشر بورصة الدوحة أكثر من 0.4 % لينخفض إلى حوالى 9205 نقاط بقيادة مجموعة مستثمرى قطر QIG التى خسرت أسعار أسهمها أكثر من 1.5 % لتسجل أسوأ أداء بين بورصات الشركات المدرجة فى البورصة.
وذكرت وكالة رويترز أن التعاملات فى بورصة الدوحة كانت هزيلة جدا خلال أول يوم عمل هذا الأسبوع مع انخفاض أسعار أسهم 11 من أكبر 20 شركة قطرية مدرجة فى بورصة الدوحة.
وتعرضت الشركات القطرية لخسائر واضحة خلال ال 10 أسابيع الماضية منذ أن أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر دبلوماسيا وتجاريا بسبب دعمها للإرهاب وإن كانت حكومة الدوحة تنكر ذلك.
البورصات العربية
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا