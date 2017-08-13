جمعية التأمين التعاونى تسدد 25 مليون جنيه تعويضات

أنور ذكرى



مروة عبد النبى:



كشف أنور ذكرى، العضو المنتدب لـ "الجمعية المصرية للتأمين التعاونى"، عن سداد شركته 25 مليون جنيه تعويضات خلال الفترة من من أول يوليو 2016، وحتى نهاية يونيو الماضى .



وأوضح أن التعويضات التى تم سدادها زادت بمقدار 5.5 مليون جنيه عن العام السابق عليه بنسبة زيادة 28% .



وفند العضو المنتدب نصيب كل جهة من الجهات المتعاملة مع "جمعية التعاونى " من التعويضات التى تم سدادها، وهى: 9 ملايين جنيه لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "الصندوق الاجتماعى سابقاً"، و8.5 مليون جنيه من نصيب البنك الأهلى المصرى، مقابل تعويضات ضمان مخاطر عدم السداد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



وأضاف أنه تم سداد 3.5 مليون جنيه من إجمالى التعويضات المسددة لبنك الإسكندرية، و4 ملايين جنيه أخرى لعملاء أخرون من بينهم بنك البركة الإسلامى.

وأكد ذكرى أن اللجنة التى تم تشكيلها من الجمعية والبنك الزراعى لازالت مستمرة فى تسوية النزاعات القديمة بين الطرفين، خاصة وأنهما مصرين على استمرار العمل بين الطرفين، إلا أن اللجنة تبحث حالياً وضع التعامل فيما بينهم، سواء بتسديد الجمعية المديونية أولاً، ثم بدء أعمال جديدة أم استئناف العمل مع وضع طرق سداد مجدولة ماليا وزمنيا.



وأشار إلى أن اللجنة التى تم تشكيلها تتكون من 10 أفراد 4 من "جمعية لتعاونى من الإدارات القانونية والإصدار والتعويضات، و6 أفراد من البنك الزراعى، أبرزهم من الإدرات القانونية والمالية والمشروعات الصغيرة.



وأكد أن "جمعية التعاونى" تعاقدت بالفعل مع البنك الزراعى، بعد التصالح لإسناد 4 مشروعات جديدة أبرزها "مشروعك"، التى أطلقها عدد من البنوك ومباردة البنك المركزى للتمويل العقارى لمحدودى الدخل، ومشروع "توصيل الغاز للمنازل"، والقروض الممنوحة من البنك عبر الصندوق الإجتماعى للتنمية بقيمة 25 مليون جنيه، لكنها لم تبدأ حتى الأن .



