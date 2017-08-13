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سيـــاســة
تأجيل محاكمة كتائب أنصار الشريعة إلى 16 أغسطس
الأحد 13 أغسطس 2017 03:31 م
محكمة الجنايات
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محكمة الجنايات
نجوى عبد العزيز:
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ورأفت زكى، ومختار العشماوى، تأجيل محاكمة 23 متهما، بينهم 4 هاربين، بارتكاب جرائم قتل مقدم شرطة، و11 فرد شرطة، والشروع في قتل 9 آخرين، لجلسة 16 أغسطس الجاري، لغياب الدفاع ولإحضار الفني المختص بإدراة توثيق وزارة الداخلية.
كما أمرت المحكمة بإحالة كلا من المحامين محمد منتصر الزيات، دفاع المتهم رقم 20، ومنصور أحمد منصور، دفاع المتهم الثاني، وسعد جميل محمد، دفاع المتهم الثامن، ومحمد يحيى محمد، دفاع المتهم 21 إلى المحكمة التأديبية للمحامين، لإخلالهم بالواجبات التي نص عليها قانون المحاماة، وعدم حضور الجلسة دون عذر مما عرقل نظر الدعوى.
كان النائب العام السابق، قد أحال المتهمين بعد أن كشفت نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف تامر الفرجانى، المحامى العام الأول للنيابة في أغسطس قبل الماضي، قيام قائد الجماعة المتهم السيد السيد عطا، جرائم منها إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباجة أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى بالمجتمع، وقتل المقدم محمد عيد، و11 فرد شرطة، والشروع في القتل.
سيـــاســة
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