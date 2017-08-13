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نقل وملاحة
حبس قائدي قطاري الإسكندرية 15 يوماً
الأحد 13 أغسطس 2017 03:15 م
حادث القطارين
أخر الأخبار
حادث القطارين 2
نجوى عبد العزيز:
قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، حبس قائدي قطاري الإسكندرية المتسببين في الحادث.
كما شمل القرار حبس ملاحظ بلوك محطة أبيس، ومساعد القطار رقم 13، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأمر بضبط واحضار مساعد قائد القطار رقم 571، وكانت النيابة العامة قد استدعت كلا من رئيس هيئة السكك الحديدية ونائبه، ونائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الصيانة، ورئيس الإدارة المركزية لتشغيل القطارات، ومدير عام التشغيل بالمنطقة المركزية، ومدير عام صيانة البنية الأساسية، ومدير عام التشغيل لمنطقة غرب، ومراقب فني القبارى، ومراقب حركة القبارى، ومدير حركة سيدى جابر لسؤالهم فى شأن أوجه القصور التى ترتب عليها وقوع الحادث، لتحديد المسئولية الجنائية.
وأكد النائب العام فى بيان أصدره منذ قليل أن النيابة العامة سوف توالى إصدار قراراتها تباعاً فى هذا الخصوص، حسبما تسفر عنه التحقيقات.
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