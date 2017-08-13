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سيـــاســة
البرلمان يستدعي وزير النقل لبحث أسباب حادث القطارين
الأحد 13 أغسطس 2017 02:51 م
حادث القطارين
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حادث القطارين 2
ياسمين فواز
أكد النائب محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب أنه من المقرر حضور وزير النقل وعدد من قيادات السكة الحديد غدا، لبحث ودراسة أسباب وتداعيات الحادث الأليم الذى وقع نتيجة تصادم قطارين بمحافظة الاسكندرية.
ومن المقرر أن تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة اللواء سعيد طعيمة اجتماعاً غدا الاثنين.
وأوضح عبدالله أن مرفق السكة الحديد باب من أبواب الفساد التي تحتاج الي تطوير البنية التحتية، لافتا الي أن اللجنة ستحاول في اجتماعها الوقوف علي المتسبب في كارثة قطارى الإسكندرية لعدم تكرار الحادث مرة أخرى.
وكانت منطقة أبيس، شرق الإسكندرية، قد شهدت في تمام الثانية وربع بعد ظهر اليوم الجمعة، تصادم قطار ١٣ اكسبريس القاهرة بمؤخرة قطار ٥٧١ بورسعيد الإسكندرية، بالقرب من محطة خورشيد، ونتج عن الحادث سقوط جرار قطار 13 وعربتين من مؤخرة قطار 571.
وأسفر الحادث عن سقوط ما يزيد على 40 حالة وفاة و123 مصابا، وفقا لبيان وزارة الصحة.
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