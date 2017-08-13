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رياضة
منتخب المحليين يواجه المغرب بالإسكندرية
الأحد 13 أغسطس 2017 02:43 م
حمادة صدقى 2
أخر الأخبار
حمادة صدقى 4
على المصرى:
يستضيف منتخب مصر للمحليين، نظيره المغربي في السابعة مساء اليوم الأحد، بستاد الإسكندرية، في لقاء الذهاب للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2018 في كينيا، ويدير اللقاء طاقم حكام ليبي مكون من محمد رجب عمارة، ويعاونه عطا الله مسعد مساعد حكم أول، ووحيد الجهاوي مساعد ثان، وعصام الجهاني حكما رابعاً.
استعد منتخبنا للقاء بإقامة معسكرين بمدينة 6 أكتوبر والإسكندرية، وأدى اللاعبون تدريباتهم تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حماده صدقي، وشارك في التدريبات 26 لاعباً، ويلتقي الفريقان مجدداً يوم 18 أغسطس الجاري بالرباط في لقاء الإياب.
وألقى صدقي، محاضرة بالفيديو للاعبي الفريق عقب العشاء، مساء أمس السبت، لشرح طريقة لعب المنتخب المغربي، وأكد صدقي ثقته في لاعبيه، وقدرتهم على تقديم عرض قوي وتحقيق نتيجة مرضية، مشيرا إلى أن اللاعبين يتمتعون بروح عاليه ولديهم رغبة قوية على اسعاد الجماهير.
وأدى المنتخب مساء أمس السبت، مرانه الأخير، في معسكره بالإسكندرية، استعداداً للقاء، حضره مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس بعثة المنتخب في مباراة الإياب بالمغرب، وكان المران الذى قاده حماده صدقى، حماسياً خاصة بعد ارتفاع عدد اللاعبين إلى 26 لاعب، تنافسوا على دخول القائمة المرشحة للمباراة المرتقبة، واشتمل المران على تنفيذ كل مركز لدوره في المباراة والخطة التي سيخوض بها الفريق اللقاء المنتظر.
وعقد أمس السبت، الاجتماع الفني للمباراة، وأسفر عن الإتفاق على أرتداء منتخبنا زيه التقليدي القمصان الحمراء والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي المنتخب الضيف الطاقم الأخضر، وحضر الاجتماع عامر حسين رئيس فرع الإسكندرية، وشعبان بسطاوي منسق المنتخبات، ومندوبي الضيوف ومراقب المباراة وطاقم التحكيم.
رياضة
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