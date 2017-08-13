وصول 3286 سائحًا لمطروح على 26 رحلة خلال شهرين

علاء أبوزيد

معتز محمود



أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح أن عدد رحلات طائرات الشارتر القادمة من أوروبا خاصة من أوكرانيا ومطار روما بايطاليا إلى محافظة مطروح بلغت خلال الموسم السياحى الحالى 26 رحلة خلال شهرين حتى الآن.



وأضاف أن هذه الرحلات كان على متنها 3286 سائحا أجنبيا، بالإضافة إلى السائحين الأجانب القادمين لمطروح براً من القاهرة أو الإسكندرية إلى مرسى مطروح وسيوة أو العلمين لرؤية المعالم السياحية والتاريخية بالمحافظة والاستمتاع بها مع تمتع مطروح بالأمن والامان وحسن تعامل اهلها مع زائريها.



وأوضح أبو زيد أن المحافظة استعدت هذا العام لاستقبال أكثر من 7 ملايين مصطاف من خلال استعداد وجاهزية كل الجهات، مع وصول نسبة الإشغالات بفنادق مطروح على امتداد الساحل الشمالى الغربى ومرسى مطروح إلى 100% حاليا سواء سياحة داخلية او خارجية.



ومن جانبه أوضح حسين الصاوى مدير عام إدارة السياحة والمصايف بمطروح، أن عدد السائحين القادمين لمطروح موسم هذا الصيف السياحى عبر رحلات طائرات الشارتر فقط بلغ 3286 سائح اجنبى، منها 8 رحلات من خلال مطار العلمين الدولى على متنها 525 سائح أجنبي و22 رحلة إلى مطار مرسي مطروح الدولى، على متنها 2761 سائحا أجنبيا.