EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
وصول 3286 سائحًا لمطروح على 26 رحلة خلال شهرين
الأحد 13 أغسطس 2017 02:38 م
علاء أبوزيد
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
1795 سائحًا يغادرون ميناء سفاجا
علاء أبوزيد
معتز محمود
أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح أن عدد رحلات طائرات الشارتر القادمة من أوروبا خاصة من أوكرانيا ومطار روما بايطاليا إلى محافظة مطروح بلغت خلال الموسم السياحى الحالى 26 رحلة خلال شهرين حتى الآن.
وأضاف أن هذه الرحلات كان على متنها 3286 سائحا أجنبيا، بالإضافة إلى السائحين الأجانب القادمين لمطروح براً من القاهرة أو الإسكندرية إلى مرسى مطروح وسيوة أو العلمين لرؤية المعالم السياحية والتاريخية بالمحافظة والاستمتاع بها مع تمتع مطروح بالأمن والامان وحسن تعامل اهلها مع زائريها.
وأوضح أبو زيد أن المحافظة استعدت هذا العام لاستقبال أكثر من 7 ملايين مصطاف من خلال استعداد وجاهزية كل الجهات، مع وصول نسبة الإشغالات بفنادق مطروح على امتداد الساحل الشمالى الغربى ومرسى مطروح إلى 100% حاليا سواء سياحة داخلية او خارجية.
ومن جانبه أوضح حسين الصاوى مدير عام إدارة السياحة والمصايف بمطروح، أن عدد السائحين القادمين لمطروح موسم هذا الصيف السياحى عبر رحلات طائرات الشارتر فقط بلغ 3286 سائح اجنبى، منها 8 رحلات من خلال مطار العلمين الدولى على متنها 525 سائح أجنبي و22 رحلة إلى مطار مرسي مطروح الدولى، على متنها 2761 سائحا أجنبيا.
السياحة
مرسى مطروح
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا