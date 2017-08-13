EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
قابيل: تقليص زمن إصدار التراخيص الصناعية إلى 7 أيام
الأحد 13 أغسطس 2017 02:38 م
طارق قابيل 7
أخر الأخبار
طارق قابيل 8
خالد بدر الدين
أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة أن مصر قلصت زمن إصدار التراخيص الصناعية إلى أقل من 7 أيام لفئة الترخيص بالإخطار، مقارنة بـ 600 يوم في السابق، وإلى أقل من 30 يوما للترخيص المتعلق بالأنشطة عالية المخاطر على الأمن والصحة والبيئة.
وأعلن طارق قابيل في بيان صحفي أن ذلك يأتي في إطار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وذلك في خطوة تهدف لتسهيل الإجراءات على الصناع والمستثمرين.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية "ستؤثر بشكل إيجابي على تصنيف مصر العالمي" في تقارير أداء الأعمال الصادرة من المؤسسات الدولية وستقضي على البيروقراطية.
وذكرت وكالة رويترز أن حكومة مصر تنفذ إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس، كما سهلت مصر إجراءات منح التراخيص للمستثمرين، إذ سمحت بالتقدم بطلب الحصول على الترخيص باليد أو إلكترونيا أو بالبريد أو عن طريق شركات الشحن.
وقال قابيل في مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة اليوم "لو استغرق الأمر عامين لكي أستخرج ترخيصا - طيب ما أروح لبلد آخر أفضل!"
وزارة الصناعة والتجارة
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا