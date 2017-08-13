أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.84 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
592.00 عيار 21
507.00 عيار 18
677.00 عيار 24
4736.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

رياضة

مواجهة المصرى أخر مباريات عمرو جمال مع الأهلى

عمرو جمال 556
عمرو جمال 556
عمرو جمال 556


على المصرى: 

أصر عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ومنتخب مصر، على البقاء مع القلعة الحمراء، حتى نهاية بطولة كأس مصر، التى تختتم بعد غدا الثلاثاء، بمواجهة الأهلى والمصرى، بعد الموافقة على إنتقاله لبيدفيست الجنوب أفريقى، لمدة عام على سبيل الإعارة.

كان حسام البدري، المدير الفنى للنادى الأهلى، قد وافق على إعارة اللاعب، إلى الفريق الجنوب أفريقي، بعدما تلقى عصام سراج، المدير التجاري والتعاقدات بالنادي الأهلي، عرضا رسميا من بيدفيست، وقام سراج برفع إلى الجهاز الفني، الذي درس العرض جيدًا، وأبدى موافقته على إعارة اللاعب لمدة موسم فقط إلى الفريق الجنوب أفريقي.

وأعلن المدير التجاري والتعاقدات بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق بقيادة البدري، وافق على تمديد عقد عمرو جمال، لمدة عامين، لينتهي عقد اللاعب في 2021، ووافق الغزال على تمديد عقده، على أن يخوض فترة الإعارة الموسم المقبل فى جنوب أفريقيا.


رياضة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا