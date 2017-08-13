مواجهة المصرى أخر مباريات عمرو جمال مع الأهلى



على المصرى:



أصر عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ومنتخب مصر، على البقاء مع القلعة الحمراء، حتى نهاية بطولة كأس مصر، التى تختتم بعد غدا الثلاثاء، بمواجهة الأهلى والمصرى، بعد الموافقة على إنتقاله لبيدفيست الجنوب أفريقى، لمدة عام على سبيل الإعارة.



كان حسام البدري، المدير الفنى للنادى الأهلى، قد وافق على إعارة اللاعب، إلى الفريق الجنوب أفريقي، بعدما تلقى عصام سراج، المدير التجاري والتعاقدات بالنادي الأهلي، عرضا رسميا من بيدفيست، وقام سراج برفع إلى الجهاز الفني، الذي درس العرض جيدًا، وأبدى موافقته على إعارة اللاعب لمدة موسم فقط إلى الفريق الجنوب أفريقي.



وأعلن المدير التجاري والتعاقدات بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق بقيادة البدري، وافق على تمديد عقد عمرو جمال، لمدة عامين، لينتهي عقد اللاعب في 2021، ووافق الغزال على تمديد عقده، على أن يخوض فترة الإعارة الموسم المقبل فى جنوب أفريقيا.





