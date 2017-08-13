ريال سعودى 4

زيادة الإيرادات 6%



خالد بدر الدين



أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الأحد أن عجز الميزانية في المملكة تقلص بمقدار 20 % في الربع الثاني من العام الحالى بالمقارنة بنفس الربع من العام الماضي بفضل ارتفاع متوسط الإيرادات وهبوط طفيف في الإنفاق.



وذكرت وكالة رويترز أن إيرادات المملكة السعودية زادت بحوالى 6% خلال الربع الماضى عنها فى نفس الربع من العام الماضى لتصل إلى 163.9 مليار ريال (43.7 مليار دولار) بينما قفزت إيرادات النفط 28 % لتتجاوز 101 مليار ريال نظرا لارتفاع أسعار النفط العالمية.



وتراجع الإنفاق 1.3% لينزل إلى 210.4 مليار ريال في الربع الثانى من هذا العام لينخفض العجز فى الميزانية إلى 46.5 مليار ريال مقارنة مع حوالي 58.4 مليار ريال خلال الربع الثانى من العام الماضى.