السوبر الإسبانى .. ريال مدريد يسعى لاستغلال صدمة برشلونة

كأس السوبر الأسبانى 3



إعداد - على المصرى:



ينتظر عشاق كرة القدم العالمية، بوجه عام، والإسبانية بوجه خاص، وجبة كروية دسمة، حينما يستضيف برشلونة، على ملعبه "كامب نو"، وبين جماهيره، غريمه التقليدى ريال مدريد، فى ذهاب السوبر الإسبانى لكرة القدم، ويقام لقاء الإياب يوم الأربعاء المقبل، فى معقل الفريق الملكى "سانتياجو برنابيو".



ويسعى برشلونة للفوز بمباراة اليوم، لتعزيز خياراته قبل لقاء لإياب، فيما يبحث ريال مدريد، عن أول فوز في ملعب "كامب نو"، في كأس السوبر الإسبانى، منذ عام 1990، عندما فاز بهدف نظيف.



واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإسبانى، ريكاردو دي بورجوس، لإدارة مباراة الذهاب، الذى أدار 23 مباراة الموسم الماضي في كل البطولات، أشهر فيهم 89 بطاقة صفراء، و4 بطاقات حمراء.



ولم يخسر برشلونة في أي مباراة أدارها له دي بورجوس الموسم الماضي؛ حيث أدار 3 مباريات للبلوجرانا، فازوا في اثنتين، وتعادلوا في واحدة، فيما أدار 4 مباريات لريال مدريد، فازوا في اثنتين، وتعادلوا في واحدة، وخسروا مثلها.



وأضاف الاتحاد الإسباني، بندًا جديدًا على لوائح مسابقاته، بداية من هذا الموسم، الذي ينطلق بالكلاسيكو، حيث يمكن للحكم إيقاف المباراة لأخد قسط من الراحة، في حالات ارتفاع درجات الحرارة، خلال فصل الصيف، ويمكن للحكم إيقاف اللعب بالدقيقة 25، من عمر كل شوط، من أجل الراحة وشرب المياه، تمتد لدقيقتين، تجنبًا للإجهاد، خاصة وأنَّ الموسم لازال في بدايته.



ويعد لقاء اليوم، هو أول "كلاسيكو"، بغياب النجم البرازيلي للنادي الكاتالوني نيمار، المنتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ويأمل برشلونة في أن يكرر انجاز أبريل الماضي، تاريخ المواجهة الأخيرة مع ريال، والتي تمكن ميسي من حسمها لصالح فريقه 3-2، على رغم ان التشكيلة خلت حينها أيضا من نيمار.



وعلى رغم عدم تحقيقه أي فوز في مبارياته التحضيرية للموسم الجديد، بدأ النادي الملكي موسمه بشكل مثالي، بإحرازه لكأس السوبر الأوروبية، بفوزه على مانشستر يونايتد الإنجليزي 2-1، إلا أن الفرنسى زين الدين زيدان، سيكون مضطراً لإجراء تغيير واحد على الأقل في التشكيلة الفائزة على يونايتد.



ويغيب عن اللقاء لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش، بسبب الإيقاف، والذي يرجح أن يكون بديله مواطنه ماتيو كوفاسيتش، إلا أن غياب الدولى الكرواتى، قد يعزز أيضاً احتمال مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أساسياً في المباراة، علماً أنه شارك كبديل فقط في مباراة الكأس السوبر الأوروبية ضد ناديه السابق.



وينتظر أن يفتقد برشلونة في المباراة، جهود اللاعبين أندريه جوميز وتوماس فيرمايلين، بسبب الإصابة، كما يواصل رافينيا غيابه عن صفوف الفريق لنفس السبب.



وكان إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، قاد الفريق للفوز في الكلاسيكو الودي قبل أسبوعين بميامي، حيث تغلب على ريال مدريد، 3 / 2 لكنه يواجه اليوم، التحدي الصعب في أول اختبار رسمي له مع الفريق الكتالوني، عندما يواجه المتألق زين الدين زيدان نظيره فى الفريق الملكى.



ويدرك فالفيردي جيدا أن المواجهة الودية تختلف عنه نظيرتها الرسمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواجهة ريال مدريد بقيادة زيدان، الذي قاد الفريق في الموسم الماضي لثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ولم يحقق ريال مدريد الفوز في أي من المباريات الودية التي خاضها خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، لكنه نجح في التغلب على مانشستر يونايتد الإنجليزي، في السوبر الأوروبي.



ويأمل ريال مدريد في استغلال الدفعة المعنوية التي نالها من الفوز 2 / 1 في السوبر الأوروبي، للتغلب على منافسه التقليدي العنيد، واستغلال الصدمة التى يعانيها برشلونة بعد رحيل نجمه البرازيلي نيمار، ولذلك سيكون الفوز في السوبر الإسباني بمثابة قبلة الحياة للفريق، من أجل رفع المعنويات قبل بداية فعاليات الموسم الجديد.



ولكن المأزق الذي يواجه زيدان بالفعل، وقد يعاني منه كثيرا في الموسم الجديد، هو جاهزية ثلاثي الهجوم المكون من البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي جاريث بيل والفرنسي كريم بنزيمة، ويحتاج زيدان للمفاضلة بين الدفع بالثلاثي، والتنازل عن وضع الموهوب إيسكو ضمن التشكيلة الأساسية للفريق، أو التضحية بأحدهم من أجل الاستعانة بالإسباني.



وإذا استقر زيدان على الدفع بالثلاثي الهجومي سويا، سيعتمد بهذا على طريقة اللعب 4 / 3 / 3، فيما سيكون الدفع بإيسكو من خلال خطة 4 / 4 / 2، التي استخدمها الريال لتحقيق انتصاراته الحاسمة في الشهور الأخيرة من الموسم الماضي.



ويحتاج برشلونة إلى اختيار اللاعب الذي يمكنه شغل مكان نيمار، في تشكيلة الفريق بمباراة اليوم، ويبدو جيرارد دولوفيو هو الأكثر ترشيحا للعب هذا الدور، حيث ينتظر أن يواصل برشلونة الاعتماد على طريقة اللعب 4 / 3 / 3، فيما سيكون باكو ألكاسير هو البديل الآخر المتاح للعب مكان نيمار.



وأبرم ريال مدريد وبرشلونة بعض الصفقات، ورغم قلتها إلا أنها قد تساهم في تحديد هوية صاحب اللقب، الذي سيعد الثاني هذا الموسم للفريق الملكي، بعد تتويجه مؤخرا بالسوبر الأوروبي، وتعاقد الفريق الملكى حتى الآن مع لاعبين فقط، لكنهما من الشباب الواعد، هما الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هرنانديز، قادما من أتلتيكو مدريد، ولاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس من ريال بيتيس.



أما برشلونة، الذي اختلف نهجه في السنوات الأخيرة وتراجع اعتماده على لاعبي أكاديمية ناشئيه "لا ماسيا" ليراهن على جلب الأسماء اللامعة من الخارج، فينتظر أن يجري المزيد من الصفقات خلال الأيام القادمة، لتعويض رحيل نيمار، لسان جيرمان الفرنسي.



فالفريق الذي لم يخرج من الموسم الماضي سوى بلقب كأس الملك، رغم الصفقات العديدة التي أبرمها المدرب السابق لويس إنريكي، يحتاج لدعم صفوفه مع وصول المدرب الجديد إرنستو فالفيردي، وأبرم برشلونة حتى الآن صفقتين أيضا، هما الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو من بنفيكا، والجناح العائد للفريق من إيفرتون، جيرارد دولوفيو.



ويعول فالفيردى، كثيرا على البرغوث الأرجنتينى ليونيل ميسى، الذى خاض مع الفريق الكتالوني 585 مباراة إجمالا، سجل خلالها 510 أهداف، قاد خلالها البارسا للفوز بالكثير من البطولات، واستحق التتويج بالألقاب الفردية، ويعد السوبر الإسبانى واحدة من بطولاته المفضلة لميسى، التي فاز بلقبها 7 مرات، وسجل خلال منافساتها 12 هدفا.



ويأمل ميسي، فى مواصلة تألقه في فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث قاد برشلونة للفوز على الغريم التقليدي ريال مدريد في مباراة ودية في الولايات المتحدة، ليؤكد أن السن مجرد رقم، ويضع الفريق الكتالوني وجماهيره، الآمال والطموحات على عاتق البرغوث الأرجنتيني، لتحقيق المزيد من الألقاب هذا الموسم بقيادة فالفيردي، فهو في نهاية المطاف يظل حجر الزاوية والأمل في البارسا.



فى المقابل، يستعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، للعودة إلى الملاعب في مباراتي السوبر، بعد فترة الإجازة الطويلة التي حصل عليها هذا الصيف، بعد مشاركته مع منتخب البرتغال في كأس القارات؛ حيث لم يشارك في الجولة التحضيرية للفريق الملكي استعدادًا للموسم الجديد.



وتدرَّب رونالدو السبت الماضي لأول مرة، ثم شارك لمدة 7 دقائق في مباراة السوبر الأوروبي، أمام مانشستر يونايتد، ليكون شاهدًا على تتويج الملكي بعد الفوز، بهدفين مقابل هدف، ومن المتوقع أن يبدأ مبارياته كأساسي مع الفريق هذا الموسم، بمواجهة الذهاب اليوم.



ويدرك رونالدو أنَّ جماهير فريق العاصمة تنتظر منه "عودة حقيقية" للملاعب بالتسجيل في شباك الغريم التقليدي، بعد الدقائق التي ظهر فيها أمام مانشستر يونايتد، حيث يملك سجلاً جيدًا في مواجهات الكلاسيكو قبل مباراتي السوبر، إذ واجه الفريق الكتالوني في 27 مباراة بكل المسابقات، وتمكن من هز الشباك 16 مرة، بمعدل أكثر قليلاً من هدف كل مباراتين، فضلاً عن صناعته هدفين.



ويعتبر برشلونة خامس أكثر فريق سجَّل رونالدو في مرماه، إلا أنَّ البرتغالي لم يتمكن من التسجيل في مباراتي الليجا الموسم الماضي، وعلى صعيد كأس السوبر الإسباني، أحرز رونالدو 3 أهداف في 4 مباريات أمام برشلونة.



ويعرف الدون جيدًا أنَّ لقب السوبر الإسباني سيقرِّبه أكثر من نيل جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم كل عام، خصوصًا وأنها فرصة لإثبات جدارته أمام الغريم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف البارسا، بعدما اثبت رونالدو تأثيره القوي في أداء الميرنجي، حيث قاد الفريق لتحقيق لقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا بمستوى رائع خصوصًا في الجزء الأخير من الموسم الماضي.



ويسعى رونالدو لبداية موسم هادئة بعد فترة من الضجيج الإعلامي، عاشها صاحب الكرات الذهبية الأربع في الأسابيع الماضية، عندما لاحقت اتهامات التهرب الضريبي في إسبانيا، النجم البرتغالى "32 عامًا" تارة، قبل الدخول في سلسلة من التكهنات حول مستقبله بعدما أشارت تقارير صحفية إلى أنَّه يرغب في الرحيل عن قلعة "سانتياجو بيرنابيو"، قبل أن يحسم مصيره بالاستمرار في الدفاع عن الميرنجي.



لعنة السوبر



على مدار الستة مواسم الأخيرة، تصيب لعنة السوبر الإسبانى الفائز باللقب، حيث تحرمه من الفوز بالليجا في الموسم التالي، وفى سوبر 2011، تجدد مشهد الكلاسيكو، بين برشلونة بطل الليجا، وريال مدريد المتوج بكأس الملك، وفاز البارسا باللقب بنتيجة "5-4"، وفي هذا الموسم، حسم ريال مدريد، لقب الليجا، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.



سوبر 2012: جمعت نسخة هذا الموسم، ريال مدريد بطل الليجا، وبرشلونة المتوج بكأس الملك، وحسم الملكي اللقب لصالحه بعد الخسارة ذهابًا 2-3 على ملعب الكامب نو، والفوز إيابًا 2 -1 بسانتياجو برنابيو، وفقد الملكى، لقب الليجا هذا الموسم، لصالح الغريم التقليدي برشلونة، الذي تصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 100 نقطة.



سوبر 2013: توج برشلونة باللقب، على حساب أتلتيكو مدريد، بعد التعادل ذهابًا 1-1 على ملعب الكالديرون، والتعادل السلبي إيابًا كامب نو، ولم يتمكن برشلونة، من التتويج بلقب الليجا، الذي حسمه الروخيبلانكوس تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، بفارق 3 نقاط فقط.



سوبر 2014: فاز أتلتيكو مدريد، بنسخة لهذا الموسم، بعدما تعادل ذهابًا 1-1 أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، ثم فاز إيابًا 1-0 في فيسينتي كالديرون بهدف الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، ولم ينجح الروخيبلانكوس في التتويج بلقب الليجا، وحل ثالثًا برصيد 78 نقطة، وكان البطل هو برشلونة بـ94 نقطة.



سوبر 2015: فاز أتلتيك بيلباو، بالسوبر على حساب برشلونة، حيث تفوق ذهابًا 4-0 على ملعبه سان ماميس، وتعادل إيابًا 1-1 في الكامب نو، وحسم البارسا، لقب الليجا برصيد 91 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف ريال مدريد.



سوبر 2016: حقق برشلونة اللقب على حساب إشبيلية، حيث فاز البارسا في الذهاب 2-0 على ملعب رامون سانشيز، و3-0 بالكامب نو، لكن الفريق الكتالوني، تعثر في منافسات الليجا، وفقد اللقب لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد، وحل برشلونة وصيفًا برصيد 90 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن الملكي.



التاريخ يساند الريال



ويقف التاريخ مع ريال مدريد، بصفته بطل الليجا، حيث فاز النادى الملكى، في الـ20 عامًا الأخيرة بلقب السوبر الإسباني 5 مرات، كان في جميعها بطلاً للدوري، فيما خسر مرة وحيدة، وحقق ريال مدريد الليجا في العقدين الأخيرين، 7 مرات، أعوام 1997، و2001، و2003، و2007، و2008، و2012، و2017، وتوج الملكي في آخر عقدين بلقب السوبر الإسباني في 5 مناسبات من أصل 7، فيما خسر مرة وحيدة أمام إشبيلية عام 2007، وتنتظره المواجهة السابعة ضد برشلونة.



وفي نفس المدة تقريبًا لم يفز برشلونة بكأس السوبر، عندما كون بطلا لكأس الملك، إلا في مناسبتين فقط، مع العلم أنه حقق اللقب، عندما حصد الثلاثية التاريخية في مرة، والثنائية المحلية في أخرى، وفاز برشلونة بكأس الملك في 7 مناسبات بالعقدين الأخيرين، أعوام 1997، و1998، و2009 (الثلاثية)، و2012، و2015، و2016 (الثنائية المحلية)، و2017، ولم يستطع التتويج بالسوبر الإسباني إلا مرتين عامي 2009 و2016.



أغسطس يبتسم لبرشلونة



التقى الفريقان خلال أغسطس على مدار التاريخ في 6 مواجهات رسمية، ومرتين وديًا ببطولة "رامون دي كارانازا"، ونجح برشلونة في الفوز بـ4 مواجهات، مقابل 3 مرات لريال مدريد، وتعادلا مرة واحدة.



قصة السوبر



تعتبر كأس السوبر الإسباني، هي البطولة الثالثة في إسبانيا من حيث الأهمية، بعد بطولة الدوري التي تتصدر المشهد، وبطولة كأس الملك، وبدأت فكرة إنشاء المسابقة عام 1940، وقد بدأت تحت مسمي "كأس الأبطال" بين بطلي الدوري والكأس، وظلت مستمرة حتى عام 1945، عندما استحدثت البطولة تحت اسم "كأس الأرجنتين الذهبية"، وذلك بسبب قوة العلاقات السياسية بين إسبانيا والأرجنتين آنذاك، ولم تأخذ البطولة طوال هذه الفترة الطابع الرسمي.



وفي عام 1941، قام الاتحاد الإسباني بإدراجها كبطولة رسمية تحت مسمي "كأس رئيس الاتحاد الإسباني"، وكان فريق أتلتيكو مدريد أول من يفوز بهذه النسخة، بعدما تغلب علي فالنسيا بأربعة أهداف نظيفة، منذ عام 1945 إلى 1953، تغير اسم البطولة التي أصبحت غير رسمية إلى اسم " كأس إيفا دوارتي"، وكانت تكريماً للرئيس الأرجنتيني خوان بيرون، و زوجته إيفا بيرون، بمناسبة اختياره رئيساً للأرجنتين، ونظمت البطولة سنوياً من قبِل الاتحاد الإسباني.



بدايةً من عام 1982، وحتى يومنا هذا تقام البطولة بنظامها الحالي، وهو إقامة مباراة السوبر بنظام الذهاب والعودة، وتلعب مباراة الذهاب على ملعب بطل الكأس، ثم العودة على ملعب بطل الدوري، وكانت بطولة السوبر تذهب مباشرةً للفريق الفائز بثنائية الدوري والكأس، ليفوز بالثلاثية في هذا العام، حتى عام 1989، عندما فاز بها ريال مدريد، حيث تم تغيير قواعد البطولة بحيث يلعب صاحب الثنائية، مع وصيف بطل الكأس.



ويعتبر فريق برشلونة هو الأكثر فوزا ببطولة كأس السوبر بـ 12 لقبا، و هو أيضاً أكثر من نال مركز الوصيف، يليه

فريق ريال مدريد بـ 9 ألقاب، في حين يعتبر أسطورة الفريق ليونيل ميسي، أكثر لاعب أحرز أهداف برصيد 12 هدفا، و أيضاً يعتبر برشلونة أكثر فريق حصل علي البطولة بنسخها الرسمية وغير رسمية، برصيد 16 بطولة، يليه ريال مدريد بـ 10 بطولات.



أرقام واحصائيات



· برشلونة هو الفريق الأكثر تتويجاً بالسوبر برصيد 13 لقباً، في حين أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني برصيد تسعة ألقاب.



· ريال مدريد لم يهزم برشلونة في آخر أربع مباريات على التوالي في ملعب كامب في السوبر، آخر انتصار يعود إلى ديسمبر من عام 1990.



· برشلونة خسر ثلاث مباريات من آخر 14 مواجهة أمام ريال مدريد على ملعب كامب نو في جميع المسابقات ، فيما فاز في سبع مرات وتعادل في أربع مناسبات.



· آخر عشر مباريات كلاسيكو، شهدت تسجيل 39 هدفاً، بمعدل أربعة أهداف في المباراة الواحدة، حيث سجل برشلونة 22 هدفاً، فيما سجل ريال مدريد 17 هدفاً.



· برشلونة تمكن من الوصول إلى مرمى ريال مدريد في آخر 23 مباراة على التوالي في جميع البطولات، أفضل سلسلة تهديفية في تاريخ مباريات الكلاسيكو.



· الكوستاريكي كيلور نافاس حارس ريال مدريد، تلقى 18 هدفاً ضد برشلونة، بزيادة تسعة أهداف على الأقل من ضد أي فريق إسباني آخر لعب ضده في مسيرته.



· ليونيل ميسي هو هداف مباريات الكلاسيكو برصيد 23 هدفاً في جميع المسابقات ، مع الإشارة إلى أنه سجل هدفين في آخر مباراة جمعت بين ريال مدريد وبرشلونة.



· ريال مدريد حصل على 12 بطاقة حمراء في آخر 28 كلاسيكو في جميع المسابقات، مقابل خمسة لبرشلونة، فيما تلقى المدافع سيرجيو راموس خمسة منهم.



· آخر تعادل سلبي بين برشلونة وريال مدريد جاء في نوفمبر 2002 ، وهو أسوأ موسم للبرسا على الإطلاق في القرن الحادي والعشرين.



· آخر ثماني أهداف سجلها برشلونة في مرمى ريال مدريد خلال المواجهات على ملعب كامب نو في جميع المسابقات الرسمية جاءت عن طريق لاعبين مختلفين.



· كريستيانو رونالدو سجل عشرة أهداف مع ريال مدريد في ملعب كامب نو في جميع المسابقات ، بينما سجل ليونيل ميسي 14 هدفاً مع برشلونة في سانتياجو برنابيو.



· ليونيل ميسي هو هداف كأس السوبر الإسباني برصيد 12 هدفاً ، فيما يأتي راؤول جونزاليس ثانياً برصيد سبعة أهداف ، وستويتشكوف ثالثا برصيد ست أهداف.



· إرنستو فالفيردي المدير الفنى للبارسا، فاز بكأس السوبر الإسباني مرة واحدة فقط كمدرب، وذلك على حساب برشلونة في نسخة عام 2015 مع ناديه السابق أتلتيك بلباو.