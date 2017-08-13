البورصة تتجه صوب 13700 نقطة والسبعينى يهدئ وتيرة الصعود

البورصة المصرية

المال ـ خاص



توقع محللون أن تشهد البورصة المصرية ارتفاعات محدودة الأسبوع الحالى، بدعم من قطاعى الأسمنت والاتصالات، وعدد من الأسهم الثانوية، مع استمرار سيطرة التباطؤ على الأسهم القيادية.



كانت البورصة قد أنهت تعاملات الأسبوع الماضى على ارتفاع بنسبة %0.37، ليغلق مؤشر egx30 عند 13762 نقطة، عقب تراجع استمر لثلاثة أسابيع متتالية، كما ارتفعت باقى المؤشرات، وسط ثبات قيم التداولات، ورأس المال السوقى.



صعد Egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %1.27، ليغلق عند مستوى 720نقطة، كما صعد EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة %0.35، ليغلق عند مستوى 1612 نقطة، وارتفع egx 30 الدولارى بنسبة %0.55، مغلقا عند مستوى 2569 نقطة.

وظل رأس المال السوقى عند مستوى الأسبوع السابق بواقع 715 مليار جنيه، كما أنهت البورصة تداولات الأسبوع الماضى على ثبات بقيمة 3.5 مليار جنيه.



أكد محللون فنيون لـ«المال»، أن السوق سيواجه مستوى مقاومة هام الأسبوع الحالى عند 13350 نقطة، وفى حال اختراقه سيواصل الصعود إلى مستويات 13700 نقطة، وسط حالة خمول للأسهم القيادية، لتأتى ارتفاعات السوق مدعومة بشكل أساسى من أداء أسهم الاتصالات، وعدد من الأسهم الثانوية.



من جانبه قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى ببنك الكويت الوطنى للاستثمار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن المؤشر الثلاثينى سيتحرك خلال الأسبوع الحالى بين مستويات 13250 نقطة و 13650 نقطة، مشيرا إلى أن المؤشر سيلامس مستوياته العليا خلال النصف الأول من الأسبوع.



ورجح أن يصل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 إلى مستويات 730 نقطة، بدعم من الأداء الايجابى المتوقع لعدد من الأسهم المدرجة به على رأسها سهم بنك أبوظبى الإسلامى، الذى سيتحرك بين مستويات 10.60 جنيه، و11.70 جنيه، مقارنة بـ10.95 جنيه فى إغلاقات الخميس الماضى.



وأشار الأعصر إلى أن الصعود المتوقع للأسهم القيادية سيكون مدفوعا بشكل أساسى بأداء سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، التى تتجه صوب مستويات 8.20 جنيه، مقارنة بـ 7.70 فى إغلاقات الخميس الماضى، وسهم المصرية للاتصالات الذى يتجه صوب 11.80 جنيه، مقارنة بـ 11.28 جنيه فى إغلاق الخميس الماضى.



ولفت إلى أن الارتفاع المتوقع لسهم طلعت مصطفى يأتى مدعوما بـإعلان المجموعة الأسبوع الماضى، اتفاقها مع مجموعة المملكة القابضة لتنفيذ توسعة منتجع الفورسيزونز شرم الشيخ، بتكلفة تبلغ 7 مليارات جنيه، مقارنة بتكلفة تقديرية توقعتها الشركة العام الماضى بلغت 1.6 مليار جنيه.