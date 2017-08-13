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رياضة
الجبلاية يعلن مواعيد الأسابيع الأربع الأولى من دورى القسم الثانى
الأحد 13 أغسطس 2017 01:50 م
اتحاد الكرة 3
أخر الأخبار
اتحاد الكرة 6
على المصرى:
أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم ظهر اليوم الأحد، بمقر الجبلاية بالجزيرة، قرعة مسابقة دوري القسم الثاني للموسم الجديد، وأعلنت لجنة مسابقات برئاسة خالد كامل، جدول الأسابيع الأربعة الأولى من عمر المسابقة، التي تقام على 3 مجموعات .
حضر القرعة المهندس أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالإضافة لخالد كامل، رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى، وكان اتحاد الكرة قد أرسل رسميا إلى الأندية المشاركة في المسابقة، لإيفاد مندوبيها لحضور مراسم القرعة، على أن يصطحب المندوب تفويضا من ناديه، واستمارة البيانات التي سبق توزيعها على الأندية، وذلك حتى يتم تحديد ملعب و اللون الرسمي والاحتياطي لكل فريق.
رياضة
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