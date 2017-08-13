4 شركات تسلم التنمية الصناعية مقترحاتها لتعديل نسب المكونات

سيارة فيرنا

المال ـ خاص



قال مصدر مسئول بشعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية إن الشركات الأربع الرئيسية العاملة فى مجال تجميع السيارت تقدمت إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمقترحاتها لتعديل نسب المكونات، وتتمثل هذه الشركات فى جنرال موتورز مصر وجى بى أوتو غبور ونيسان إيجيبت والمجموعة البافارية لصناعة السيارات.



وأضاف المصدر أن كل شركة تقدمت بالأوزان النسبية للمكونات فى سياراتها؛ فى إطار المشاورات التى تمت بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمصانع ممثلة فى شعبة صناعة وسائل النقل وشعبة الصناعات المغذية؛ من خلال لجنة مشتركة تم تشكيلها من ممثلى الأطراف الثلاثة؛ موضحا أن النسب التى تقدمت بها كل شركة كانت متقاربة؛ ولم تشمل سوى اختلافات بسيطة.



وأشار إلى أن النسب التى قدمتها الشركات الأربع تعتبر استرشادية بالنسبة للهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ التى قامت بتشكيل لجنة فنية داخلية لدراسة مقترحات الشركات، وكذلك ممثلى الصناعات المغذية للوقف على الصياغة النهائية لنسب المكونات؛ التى يتم على أساسها تقدير نسب المكونات المحلية فى السيارة.



وأشار إلى أن اللجنة المشكلة داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية تشمل نواب رئيس الهيئة والمدير المسئول عن التصنيع المحلى؛ لافتًا إلى أنه لم يصدر حتى الآن عن اللجنة أى تعليقات أو مشروعات نهائية حول تقدير نسب المكونات.



ولفت إلى أنه فى حال صدور قرار نهائى من الهيئة العامة للتنمية الصناعية سيتم عرضه على وزير التجارة والصناعة لمراجعته وإصداره فى حالة عدم وجود ملاحظات.



يذكر أن النسب الحالية لمكونات السيارات أثارت جدلًا واسعا خلال السنوات الماضية؛ بسبب المبالغة فى تقدير وزن كل مكون بشكل يسهل على الشركات الوصول لنسب المكونات المحلية المطلوبة للتمتع بالإعفاءات الجمركية؛ الأمر الذى اعتبره البعض إهدارًا للمال العام؛ لكن شركات التجميع تتمسك بالنسب الحالية باعتبار أنها ضخت استثماراتها فى مصر على هذا الأساس، ومن ثم تطالب فى حال تعديل النسب الحالية بقصر تطبيقها على المشروعات الجديدة، واستثناء المشروعات القائمة منها.