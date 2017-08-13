EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
4 شركات تسلم التنمية الصناعية مقترحاتها لتعديل نسب المكونات
الأحد 13 أغسطس 2017 01:45 م
سيارة فيرنا
أخر الأخبار
سيارة فيرنا
المال ـ خاص
قال مصدر مسئول بشعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية إن الشركات الأربع الرئيسية العاملة فى مجال تجميع السيارت تقدمت إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمقترحاتها لتعديل نسب المكونات، وتتمثل هذه الشركات فى جنرال موتورز مصر وجى بى أوتو غبور ونيسان إيجيبت والمجموعة البافارية لصناعة السيارات.
وأضاف المصدر أن كل شركة تقدمت بالأوزان النسبية للمكونات فى سياراتها؛ فى إطار المشاورات التى تمت بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمصانع ممثلة فى شعبة صناعة وسائل النقل وشعبة الصناعات المغذية؛ من خلال لجنة مشتركة تم تشكيلها من ممثلى الأطراف الثلاثة؛ موضحا أن النسب التى تقدمت بها كل شركة كانت متقاربة؛ ولم تشمل سوى اختلافات بسيطة.
وأشار إلى أن النسب التى قدمتها الشركات الأربع تعتبر استرشادية بالنسبة للهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ التى قامت بتشكيل لجنة فنية داخلية لدراسة مقترحات الشركات، وكذلك ممثلى الصناعات المغذية للوقف على الصياغة النهائية لنسب المكونات؛ التى يتم على أساسها تقدير نسب المكونات المحلية فى السيارة.
وأشار إلى أن اللجنة المشكلة داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية تشمل نواب رئيس الهيئة والمدير المسئول عن التصنيع المحلى؛ لافتًا إلى أنه لم يصدر حتى الآن عن اللجنة أى تعليقات أو مشروعات نهائية حول تقدير نسب المكونات.
ولفت إلى أنه فى حال صدور قرار نهائى من الهيئة العامة للتنمية الصناعية سيتم عرضه على وزير التجارة والصناعة لمراجعته وإصداره فى حالة عدم وجود ملاحظات.
يذكر أن النسب الحالية لمكونات السيارات أثارت جدلًا واسعا خلال السنوات الماضية؛ بسبب المبالغة فى تقدير وزن كل مكون بشكل يسهل على الشركات الوصول لنسب المكونات المحلية المطلوبة للتمتع بالإعفاءات الجمركية؛ الأمر الذى اعتبره البعض إهدارًا للمال العام؛ لكن شركات التجميع تتمسك بالنسب الحالية باعتبار أنها ضخت استثماراتها فى مصر على هذا الأساس، ومن ثم تطالب فى حال تعديل النسب الحالية بقصر تطبيقها على المشروعات الجديدة، واستثناء المشروعات القائمة منها.
أسعار السيارات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا