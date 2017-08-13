كريم سوس: البنك الأهلى يدرس تمويل السيارات المستعملة

سيارات مستعملة

❏ 2.2 مليار جنيه قيمة محفظة القطاع



أحمد شوقى



قال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر ائتمان التجزئة بالبنك الأهلى، إن إدارة المنتجات تدرس حاليا تمويل عمليات شراء السيارات المستعملة أسوة بعدد من البنوك الأخرى.



وأضاف سوس أن مخاطر تمويل السيارات المستعملة ستكون أعلى من السيارات الزيرو؛ لذا يتم اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية من جانب البنوك؛ مثل زيادة أسعار الفائدة مقارنة بالسيارات الجديدة، وأن تكون السيارة فى حالة جيدة بحيث لا تتخطى موديل معين؛ بحيث فى حالة الاضطرار لسحب السيارة من العميل فى حالة تعثره تكون السيارة فى حالة جيدة تسمح باسترداد أموال البنوك.



وأوضح أن كل هذه التفاصيل سيتم تحديدها بواسطة إدارة المنتجات فى البنك الأهلى فى حالة الاستقرار على قرار تمويل السيارات المستعملة؛ مضيفًا أن هذه الشروط ستسير بالتوازى مع الضمانات العادية فى حالة السيارات الجديدة مثل حظر البيع.



ولفت سوس إلى أن محفظة السيارات بالبنك الأهلى منذ بداية 2017 وحتى الآن تقدر بـ2.2 مليار جنيه، مضيفًا أنها شهدت نموًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى لكن معدل النمو يعتبر أقل من السنوات السابقة بفعل تراجع مبيعات السيارات.



وبشأن شكوى شركات السيارات من رفض كثير من طلبات تقسيط السيارات من جانب القطاع المصرفى على خلفية اشتراط البنوك عدم تجاوز نسبة القسط من الراتب %35؛ إشار سوس إلى أن دراسة طلبات الإقراض والموافقة عليها أو رفضها لا يتوقف على هذا الشرط فقط؛ مشيرًا إلى تأثير عوامل أخرى مثل مدى قدرة العميل على تحمل أعباء القرض، والالتزام بسداد الأقساط بصورة منتظمة.



وأكد أهمية عدم تجاهل بعض التطورات الأخرى مثل الزيادات الكبيرة فى أسعار السيارات والتعويم، وارتفاع أسعار الفائدة، وتأثير ذلك على ارتفاع الأقساط المستحقة على العميل بشكل لا يتناسب مع راتبه؛ إذ تسعى البنوك فى نفس الوقت للحفاظ على حقوقها وضمان استرداد القروض.



وتتيح حاليا عدة بنوك إمكانية تقسيط السيارات المستعملة مثل: كريدى أجريكول، والبركة مصر، والقاهرة، وHSBC، والبنك العربى، وفيصل الإسلامى، ومصرف أبوظبى الإسلامى.

وقال سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية، إن توسع البنوك فى طرح برامج تمويل السيارات المستعملة راجع إلى انخفاض أسعارها مقارنة بالزيرو، ومن ثم عند حساب نسبة الأقساط من المرتب فإنها تكون محدودة، وبذلك يضمن البنك التزام العميل بسداد الأقساط.



وأضاف علام أن الأمر مختلف بالنسبة للسيارات الجديدة فى ظل ارتفاع أسعارها؛ إذ ترتفع قيمة الأقساط مقابل الدخول المحدودة؛ فى الوقت الذى تشكل فيه شريحة التقسيط النسبة الأكبر من مبيعات السيارات، مضيفًا أن نجاح هذه المبادرة فى تشغيل السوق مرتبط بنسب الفوائد وشروط الحصول على هذه القروض.



وقال هانى ربيع، مدير الربيع للسيارات المستعملة، إن برامج تمويل السيارات المستعملة تأتى فى وقت يشهد فيه السوق ركودًا حادا؛ لرفض العملاء بيع سياراتهم القديمة من جهة، مما أثر على المعروض ولارتفاع الأسعار من جهة أخرى مما أثر على مستوى الطلب.



ولفت إلى أن بعض شركات السيارات المستعملة لجأت إلى استبدال الطرازات المعروضة فيما بينها سعيًا لتجديد المعروض لديها، وبحثًا عن مشترين لها بين عملاء المعارض المختلفة؛ مضيفًا أن الشائعات التى تروج عن الهبوط الحاد فى سعر الدولار تؤثر على القرارات الشرائية للعملاء، إذ يترقبون انخفاضا جديدًا فى أسعار السيارات؛ موضحا أن قرارات رفع أسعار الفائدة دفعت العملاء للتراجع عن الشراء رغبة فى الاستفادة بعوائد الودائع.



وأشار ربيع إلى أن بعض شركات السيارات المستعملة قامت بتقليص أنشطتها من خلال إغلاق بعض المعارض التابعة لها؛ بغرض تقليل تكاليف العمل من الأجور، ورسوم الخدمات والضرائب والتأمينات.