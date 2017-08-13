البورصة المصرية



المال - خاص:



تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "egx30" بنسبة 0.18% ليسجل مستوى 13438 نقطة، في مستهل تعاملات جلسة، ، اليوم الاحد، أولى جسات الأسبوع، وسط مبيعات المستثمرين العرب.



وإرتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.23 % ليصل إلى 721 نقطة، كما إرتفع المؤشر الأوسع نطاقا "egx100" بنسبة 0.12 % ليصل إلى 1614 نقطة.



يذكر أن المؤشر الرئيسي قد ارتفع إلى مستوى 13462 نقطة بنسبة 0.37%، خلال تداولات الأسبوع الماضي، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.27% مسجلًا مستوى 720 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقاً، بنسبة 0.35% ليغلق عند 1612 نقطة.

