EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
البورصة تتراجع 0.18%
الأحد 13 أغسطس 2017 01:12 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
المال - خاص:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "egx30" بنسبة 0.18% ليسجل مستوى 13438 نقطة، في مستهل تعاملات جلسة، ، اليوم الاحد، أولى جسات الأسبوع، وسط مبيعات المستثمرين العرب.
وإرتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.23 % ليصل إلى 721 نقطة، كما إرتفع المؤشر الأوسع نطاقا "egx100" بنسبة 0.12 % ليصل إلى 1614 نقطة.
يذكر أن المؤشر الرئيسي قد ارتفع إلى مستوى 13462 نقطة بنسبة 0.37%، خلال تداولات الأسبوع الماضي، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.27% مسجلًا مستوى 720 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقاً، بنسبة 0.35% ليغلق عند 1612 نقطة.
بورصة وشركات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا