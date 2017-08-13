المقاصة تعتزم طرح سبورت بالبورصة خلال 2018

اللواء محمد عبد السلام رئيس نادى مصر المقاصة

أحمد على



تخطط شركة مصر المقاصة والإيداع والحفظ المركزى لطرح حصة من أسهم شركتها التابعة «المقاصة سبورت»، المالكة لنادى مصر المقاصة فى البورصة الرئيسية خلال عام 2018 المقبل، لتكون الأولى من نوعها المالكة لنادى رياضى التى يتم قيدها فى سوق المال.



وقال محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى، إن إجراءات طرح «المقاصة سبورت» ستبدأ خلال عام 2018، وذلك عقب انتهاء الأخيرة من سداد مستحقات الشركة الأم – مصر المقاصة، والتى سجلت 14 مليون جنيه تقريبًا، مؤكدًا أنه سيتم تسوية تلك المديونية قريبًا.



وأوضح أنه سيتم زيادة رأسمال الشركة التابعة إلى 50 مليون جنيه، حتى تتوافق مع شروط القيد والطرح بالبورصة الرئيسية، علما بأن رأسمالها الحالى يبلغ 18 مليون جنيه.



وشركة المقاصة سبورت هى الذراع الرياضى لشركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، و تمتلك نادى مصر المقاصة، الذى تتبعه عدة فروع فى محافظة الفيوم، ومنطقة التجمع الخامس، بالإضافة إلى أكاديمية المقاصة الرياضية.



فى سياق مواز، أكد عبدالسلام أن «المقاصة سبورت»، اقتربت من توقيع عقود الشراكة الفنية مع شركة «بوليتان» الألمانية، والخاصة بإنشاء مصنع للنجيلة الصناعية.



يذكر أن «المقاصة سبورت» تخطط لتأسيس شركة مصنع النجيلة برأسمال قدره 30 مليون جنيه، ويتوزع هيكل الملكية بينها وبين وزارتى «الانتاج الحربي» و«الشباب والرياضة»، بواقع %30 لكل منها، بجانب %10 للشركة الألمانية «بوليتان».



وأوضح عبد السلام أن شركته تفاضل بين الاقتراض البنكى، أو التسهيلات الائتمانية لتمويل إنشاء مصنع النجيلة الصناعية، مؤكدا أنه لم يتم تحديد تكلفته الاستثمارية بعد.