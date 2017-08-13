الإسكندرية تزيل حطام كارثة القطارين

حادث القطارين 2

❏ سلطان: خروج 79 مصاباً بعد تماثلهم للشفاء.. وبقاء 53 للعلاج فى 4 مستشفيات

❏ استخراج تصاريح دفن لـ36 قتيلا.. و5 جثامين غير مستدل عليها حتى الآن

❏ شهود عيان: قطار بورسعيد تعطل 15 دقيقة بمكان الحادث قبل الاصطدام



مها يونس



صرح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بأنه تم الإخلاء النهائى لموقع حادث تصادم قطارى «بورسعيد – إسكندرية» و«القاهرة – إسكندرية»، بمنطقة خورشيد التابعة لحى المنتزه أول شرق المحافظة، من خلال رفع عربات القطار المهشمة بواسطة الأوناش المجهزة، التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية، وشركة بتروجيت، وشركة المقاولون العرب، لافتاً إلى أنه تم رفع العربات بالكامل وفتح الطريق وإعادة حركة خطوط السكة الحديد، وبدء تشغيل الرحلات منذ السادسة من صباح أمس السبت.



وأضاف «سلطان»، فى تصريحات لـ«المال»، أن الإسكندرية استقبلت 132 مُصابًا بالحادث، منهم 79 تماثلوا للشفاء وتم تسجيل خروجهم من المستشفيات، ويتبقى 53 مُصابًا، منهم 3 بمستشفى الجمهورية، و37 بمستشفى الأميرى الجامعى، و7 بسموحة الجامعى، و6 مُصابين بمصطفى كامل العسكرى.



ولفت إلى أن إجمالى عدد الوفيات بالحادث بلغ 41 جثمانًا، تم استخراج تصاريح دفن لـ36 منهم وتسليمهم لذويهم، مؤكداً أن هناك 5 جثامين لم يستدل على شخصيتهم بعد.



وشهدت الإسكندرية ظهر الجمعة الماضى، حادث تصادم قطار ركاب رقم 13 إكسبريس «القاهرة – الإسكندرية»، بمؤخرة قطار 571 «بورسعيد – الإسكندرية»، بعد محطة قرية أبيس «2» بين عزبتى الموظفين والشيخ، أمام المعهد الأزهرى بمنطقة خورشيد، شرق المحافظة، مما أدى إلى خروج جرار القطار رقم 13 من على القضبان بجانب عربيتين من مؤخرة القطار رقم 571، وإصابة 132 ووفاة 41 آخرين.



ووفقاً لتصريحات محافظ الإسكندرية وهيئة السكة الحديد، فإن وقوع الحادث كان نتيجة تصادم قطار متحرك فى آخر متوقف بناء على الإشارة الخاطئة، وفقاً للمؤشرات الأولية، موضحاً أنه تم فتح تحقيقات من النيابة العامة، وتشكيل لجنة من هيئة السكة الحديد والنقل والجهات المختصة لمعرفة أسباب الحادث.



ووفقاً لشهود عيان، فإن قطار بورسعيد القادم لمحافظة الإسكندرية كان قد تعطل بمكان الحادث لمدة 15 دقيقة تقريباً قبل أن يصطدم به قطار «القاهرة الإسكندرية».



وعلى صعيد آخر، أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أن من ضمن الحالات المحتجزة 23 مُصابًا يحتاجون لتدخل جراحى، فيما يخضع 30 لعلاج تحفظى، وحالتهم مستقرة.



وأوضح مجاهد أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات، وكسور متفرقة بالجسد، لافتاً إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين بمشاركة 82 سيارة إسعاف، وتم نقل المتوفين إلى مشارح مستشفيات كوم الدكة، وصدر المعمورة، ورأس التين، والميرى، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفيى رأس التين، والجمهورية التابعين للوزارة، ومصطفى كامل العسكرى، والشرطة بالإسكندرية، والميرى وسموحة الجامعى.



وكانت محافظة الإسكندرية قد استعدت بنحو 1491 كيس دم من مختلف الفصائل بالمركز الأقليمى للدم كمخزون استراتيجى، بالإضافة إلى المخزون الحالى بالمستشفيات، ورفع الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات الثغر، فضلاً عن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات.