تجريدات حول أزمات عالمية

ما إن انتهت الحرب الباردة- لصالح الغرب- مطلع تسعينيات القرن الماضى، إذ سرعان أن اعتبر المفكر,ن «النيوليبراليون» الأمر بمثابة «نهاية التاريخ».. حيث أمسى وضع الإنسان المعاصر- من وجهة نظر غربية- مرتبطاً بخمسة متغيرات سوف تحدد سمات «قرن الفرد»- وفقاً لتعبير الرئيس الأميركى «جورج بوش» الأب - كذا بالنسبة للتطورات الناشئة عن العوامل الخمسة الحاكمة للنظام العالمى الجديد، المتقدم والنامى بسيان، الديمقراطية- آليات السوق الحرة- علاقات السلاح- حقوق الإنسان- البيئة، ذلك قبل أن تدهم العالم نهاية ديسمبر 2008 الأزمة المالية الاقتصادية، إيذاناً- على الأرجح- بانحسار الدعوات «النيوليبرالية»- العابرة للأوطان- وليتحول الانطباع السائد منذ التسعينيات المبشّر بالتجدد الدائم اقتصادياً وسياسياً وثقافياً إلى عكس مفعوله، إذ ينبئ بنهاية عصر أو مرحلة لم تدم سوى عقدين من الزمان تقريباً، لحقتها من بعد أزمات أخرى متراكبة ومتراكمة، ذلك على النحو المشهود اليوم فى ظل ما يحصل فى العالم من تحولات يتداخل فيها السياسى بالاقتصادى بالبيئى، الأمر الذى أصبح يشغل تساؤلات الكثير من المفكرين والنقاد فى السنوات الأخيرة التى تكشفت عن عمق الأزمة السياسية العالمية.. سواء من حيث مدى صلاحية تمثيل المؤسسات الديمقراطية القائمة.. لنخب باتت معظمها موسومة بدرجة عالية من الجشع والفساد أو سواء من حيث صعود حركات سياسية نشطة من خارج المنظومة المؤسسية الحزبية، ذلك على النحو الذى أتى - من بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية - بالرئيس «ماكرون» إلى الرئاسة من وظائف إدارية خارج الطاقم السياسى الفرنسى التقليدى بتقسيماته الأيديولوجية المعروفة.. وفى ظل الشعار الذى أطلقه (ماكرون) على جمهوريته «إلى الأمام»، ربما تيمنًا بنفس الشعار الذى رفعته الحركة الطلابية فى نهاية الستينيات ضد الرئيس «ديجول».. «اركضوا يا أصدقائى.. العالم القديم ورائى»، وهو ما بات يهدد اليوم على يد «ماكرون»- ربما- بانحسار دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية 1958.. المؤسس على «الدمج بين سلطات رئاسية (أميركية) ومسئوليات حكومة (برلمانية).. حيث يحدد الرئيس السياسة، وعلى الحكومة أن تقرها، وعلى البرلمان أن يوافق عليها.. والأمة (الفرنسية) أن تتبناها ولما كان وصول «ماكرون» إلى سدة الرئاسة من خارج مؤسسات الجمهورية الخامسة.. فمن غير المؤكد ماذا سيكون مستقبلها.. خاصة أن «ماكرون» لم يكن ليصبح رئيساً لولا خشية الناخبين من أن يميل التصويت لصالح اليمين المتطرف، وقد كان أمراً وارداً، حيث يتنامى هذا التيار الشعبوى فى كل أوروبا، وبالمثل فقد أتى- من قبله- الرئيس «ترامب» إلى البيت الأبيض من خارج الماكينة الحزبية التقليدية، منادياً فى خطابه بين نقد نخب واشنطن ووسائل الإعلام المهيمنة.. واعداً بإعادة السلطة إلى الشعب.. متحدياً أولئك الساعين إلى تحصيل مزايا ومنافع غير مستحقة على حسابه، الأمر نفسه الذى ينطبق بشكل أو آخر.. على سبيل المثال وليس الحصر، على كل من رئيس وزراء المجر «فيكتور أوربان» ونظيرته البريطانية «تيريزا ماى»، ومن دون استثناء رئيسة الجبهة الوطنية فى فرنسا «مارى لوبان».. إلخ.



قصارى القول عن أزمات عالمية ثلاث راهنة- سياسية واقتصادية وبيئية- تعتبر الأزمة البيئية هى الأصعب حالياً إذ تهدد بالتلوث مجمل الكوكب الأرضى «مسامى الحدود»، وهو أمر مازال كل من العالمين الثانى والثالث- والدول الصناعية الكبرى- بعيدة عن معالجته رغم انعكاساته السلبية غير القابلة للتدارك.. سوى بالحدّ بقدر كبير من انبعاثات الغازات الدفينة، ومن أجل التوصل إلى ذلك يتعين إيجاد حلول جريئة للأزمات السياسية والاقتصادية- كضرورة- لإعادة تنظيم كاملة شاملة لأزمات العالم الراهنة.